超商店員辛苦了！遭醉漢抓領口討輸贏　警主動逮人送辦

▲台中一名尤姓醉漢昨日到統一超商鬧事，當眾拉扯店員領口，今日被警方找到帶回。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名尤男昨日喝醉，到中區一間超商鬧事，蔣姓店員要求尤男別再鬧事，並說「出去啦！」沒想到尤男誤聽蔣男是辱罵三字經，當場拉扯蔣男領口。警方雖未接獲報案，今日主動介入了解，並在綠川橋上找到尤男，依妨害自由罪送辦。

事發在昨日19時許，尤男疑似酒後在台中火車站前、建國路上的一間超商鬧事，店員蔣男跟其他店員見狀，上前要求尤男別再鬧事，並說「你出去啦！」尤男一聽，認為蔣男是罵「X你X啦！」憤而拉扯蔣男制服領口，一旁店員上前勸說也沒用，整個過程被路過民眾拍下。

事實上，台中火車站附近商圈出入民眾較為複雜，有街友、外籍移工常在此活動，加上綠川步道周圍時常有民眾在此飲酒鬧事，早就是警方掌握的治安重點區域，昨日又傳出有喝酒醉漢鬧事，警方火速掌握鬧事男子動向。

第一警分局說，該案未接獲報案，但主動前往超商了解案情，並在今日9時許，在中區綠川附近找到尤男，將人帶回派出所了解。經確認，雙方是因言語認知有落差才會發生拉扯，全案經警詢後，依妨害自由罪嫌函送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，飲酒應適量，避免酒後誤事，警方對於違法脫序行為均強勢執法，依法究辦，以維護市民安全。