超商咖啡省錢懶人包！全家寄杯6折起、7-11隱藏優惠買1送1

▲7-11推出咖啡隱藏優惠「買1送1」，還有雙12組合價。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

今晚起開始變天，加上周末冷氣團報到，超商紛紛祭出咖啡優惠，讓消費者享用熱飲省荷包！7-11在LINE禮物推出隱藏優惠，大杯精品美式、馥芮白「買1送1」，還有「OPENPOINT行動隨時取」大杯美式46杯1212元、拿鐵32杯1212元，現省超過800元。全家也有指定咖啡「12杯優惠」相當於6折，想省錢可趁這波。

▲7-11「LINE禮物」精品咖啡買1送1。（圖／7-11提供）

★7-ELEVEN

●7-11「LINE禮物」1+1優惠：

大杯精品美式買1送1，原價每杯100元，特價50元。（購買連結）

大杯熱精品馥芮白買1送1，原價每杯120元，特價60元。（購買連結）

●「1212購物節」咖啡優惠，即日起至12月14日在「OPENPOINT行動隨時取」開賣：

大杯美式，46杯1212元，省858元。

大杯拿鐵，32杯1212元，省548元。

厚乳拿鐵，28杯1212元，省608元。

黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選30杯1212元，省588元。

經典純奶茶/純奶青，任選38杯1212元，省638元。

中杯精品拿鐵/美式，任選20杯1212元，最多省588元。

▼7-11「雙12」咖啡下殺組合價1212元。（圖／業者提供）



★全家

全家即日起至12月12日，APP「隨買跨店取」推出雙12咖啡優惠，12杯組合價6折起：

中杯單品美式，12杯600元。

（每杯原價80元，特價50元，63折，每組省下360元。）

中杯單品拿鐵，12杯660元。

（每杯原價90元，特價55元，61折，每組省下420元。）

大杯卡布奇諾，12杯500元。

（每杯原價60元，特價42元，69折，每組省下220元。）

私品茶65元系列，12杯479元

（每杯原價65元，特價40元，61折，每組省下301元。）

▲▼全家雙12咖啡優惠。（圖／業者提供）

另外，全家也將於12月11日至15日限時5天，推出會員限定優惠，像是Let’s Café特濃美式、搖搖茶吧指定飲品「第二杯只要10元」。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供）



★OKmart

OKmart 在雙12當天，全台門市推出OKCAFE現煮咖啡指定品項「買2送2」，包括「大杯莊園美式／拿鐵」，「大杯極淬莊園美式／拿鐵」不限冰熱，同品項買2送2。

「OKmall雲端商城」在12月12日當天，同步推出「買10送10」活動，額外加碼贈送1212點（限量1萬組），線上寄杯隨買隨取，隨時分享。

▼OKmart 雙12當天，門市咖啡「買2送2」。