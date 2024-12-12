冷氣團南襲「台北探12度低溫」　專家：高山可能結冰

▲大陸冷氣團明天下午到晚間逐漸南下，明晚起降溫轉趨明顯。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

溫度持續下滑，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，大陸冷氣團明天下午到晚間逐漸南下，周六至下周一清晨溫度偏低，台北市低溫12至14度之間，有發布低溫特報的機會，高山不太容易有降雪的條件，但是溫度夠低，高山道路不排除有局部結冰的機會。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，今天東北季風增強，迎風面有些降雨，溫度也下降，同時各地沿海的風勢也變大。大陸冷氣團明天下午到晚間逐漸南下，明晚起降溫轉趨明顯，周六至下周一清晨溫度偏低。

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他分析，從露點溫度的預報來看，配合輻射冷卻作用的話，台南以北到宜蘭一帶空曠地區低溫有機會降到10度或以下，高屏、花東一帶空曠地區低溫約12至15度，台北市低溫12至14度，整體大致是大陸冷氣團等級，有發布低溫特報的機會，下周一白天起溫度回升，天氣仍偏乾冷。

不過吳聖宇說，迎風面大台北到東半部可能雲量一直都會比較偏多且厚，週末期間有可能偏向陰天的天氣為主，桃園以南則是晴到多雲，留意輻射冷卻條件的達成情況。

吳聖宇提到，由於西邊過來的水氣很少，高山地區不太容易有降雪的條件，但溫度應該夠低，高山道路兩旁不排除有局部結冰的機會。下周三之後可能會有冷空氣跟著南下，至月底前的預報還是一波一波冷空氣陸續影響的情況，強度逐漸加強，後續值得持續留意。