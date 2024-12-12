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大貨車載鋼樑「15秒掉3根」超扯畫面曝　後車嚇壞加速急逃

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子10日下午駕駛大貨車載運鋼樑，行經觀音區文中路一處轉彎路口時，數噸重鋼樑竟突然掉落，而且在短短15秒內連掉3根，嚇得後方車輛連忙閃躲，所幸保持安全距離躲過一劫，整個驚險過程都被後車行車紀錄器錄下。

大園警分局據報後到場處理，針對駕駛未將鋼樑固定導致脫落，將依道路交通管理處罰條例製單舉發，將處新台幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰。

▲桃園市曾姓男子於10日下午駕駛大貨車載運鋼樑行經觀音區文中路轉彎處，竟沿途掉落。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園市曾姓男子於10日下午駕駛大貨車載運鋼樑行經觀音區文中路轉彎處，竟在15秒內連掉3根。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃園市曾姓男子於10日下午駕駛大貨車載運鋼樑行經觀音區文中路轉彎處，竟掉落路面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市曾姓男子於10日下午駕駛大貨車載運鋼樑行經觀音區文中路轉彎處，竟掉落路面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

一輛滿載鋼樑大貨車於10日下午1時許駕駛大貨車載運鋼樑，行經觀音區文中路一處路口轉彎後，載運鋼樑突然掉落，還好後車機警保持安全距離未被波及，沒想到，幾秒鐘後又有兩根鋼樑掉下，但這一幕都被後車行車紀錄器拍下上傳臉書，引發網友驚呼，「遠離大車就對了」。

大園警方指出，警方於10日下午1時許接獲報案，觀音區文中路上有大貨車載運鋼樑，掉落路面影響車輛通行，員警獲報後到場疏導交通，現場所幸未發生其他事故，大貨車55歲曾姓男子發現後，自行將鋼樑吊離。

▲桃園市曾姓男子駕駛大貨車載運鋼樑竟掉落鋼樑，業者自行將掉落鋼樑吊回車上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市曾姓男子駕駛大貨車載運鋼樑竟掉落鋼樑，業者自行將掉落鋼樑吊回車上。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局新坡派出所副所長吳而立表示，警方已針對駕駛曾姓男子未將鋼樑固定導致脫落之情形，依據道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定製單舉發，將處新台幣三千元以上、一萬八千元以下之罰鍰。

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