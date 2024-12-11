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「種田年薪超過郵局！」菜鳥半年撐不住　網秒選：不用被刁民糟蹋

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO透露，務農年薪比郵局上班還多。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「繼續在郵局撐，還是回家務農？」一名網友透露，不適應郵局的職場環境，一度動念想回老家務農，但卻點是工時長、休假不固定，因此不知如何抉擇。文章曝光後，網友紛紛給建議，「我的話～時薪哪個高就選哪個！」原PO坦言，務農年薪確實比郵局薪水還高。

一名網友在Dcard表示，在郵局工作半年了，剛過試用期，但總覺得這份工作太過壓抑、不自由，讓他很不適應。

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原PO進一步透露，其實家裡是務農的，有一小塊是自己的地，其他則是租的，產量有一定的規模，礙於家中只有他一位男丁，長輩頻頻希望他能回家接手經營。

對此，原PO坦言，自己也曾考慮過回家務農，畢竟郵局的生活真的讓他感到很拘束。然而，務農雖然能自由調配時間，但工時長、休假不固定，這樣的轉換讓他遲遲下不了決定。

原PO最後說，希望能從大家的意見中找到方向，到底是繼續堅持現在的穩定工作，還是回家接手更有挑戰性的農務，對他來說是個不小的難題。

底下網友回應，「沒有工作不辛苦，但至少選不痛苦的」、「當上班族就是要看人臉色，每個人都一樣，只能想辦法適應；回家務農，體力活、工時長但不用看人臉色」、「務農，至少不用被垃圾刁民糟蹋，身心健康才是一輩子的」、「我的話～時薪哪個高就選哪個」、「如果單身就在郵局；如果結婚或有另一半可以去務農，大概是這樣的大方向建議」、「我男友選擇錢多的那個，於是他回家務農了！反正你有退路，郵局可以撐到真的做不下去了，回家接家業也不錯，休假可以加減體會一下務農的生活，是不是你能接受的」、「我選擇務農1票，但要忍受的是夏天頂著大太陽下做事、冬天要冒著寒風在田裡穿梭」。

原PO則回應，務農年薪超過他郵局的年薪了，但務農工時長了一點，並沒什麼休假時間。

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