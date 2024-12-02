74歲男路倒命危！正妹女騎士CPR送醫救回一命　網讚：真的像天使

▲穿白色羽絨衣女子協助路倒阿伯CPR 。（圖／翻攝我是板橋人）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區裕民街新海郵局前，一名男子不明原因突然身體不適倒地，旁邊民眾上前圍觀並打電話報警，此時一名女子騎機車經過，立即下車對男子實施CPR，待救護人員到場，緊急將他送往亞東醫院急救，經搶救後恢復意識心跳，目前在醫院觀察，女子善行也被旁邊民眾拍下貼網「人美心善！好人一生平安」，還有網友經過看到女子「帥氣的戴著安全帽騎走了，剛好陽光灑在她的身上，真的像天使」。

據悉，2日上午8時許，74歲葉姓男子步行在板橋區裕民街上，在行經新海郵局前時，突然身體不適直接倒地，當時目擊民眾圍上去了解狀況，並有人打電話報警，此時，一名身穿白色羽絨衣的女子騎機車經過，立即脫下安全帽下車，上前對已經失去呼吸心跳的葉男實施CPR（心肺復甦術）。

救護人員趕抵到場後，接手後救護並將葉男送往亞東醫院急救，順利恢復意識及呼吸心跳，警方獲報循線聯繫家屬，目前正在醫院住院觀察中。

女子善行被民眾拍下，貼到臉書社團「我是板橋人」，網友稱讚女子「人美心善！好人一生平安」，「還好有妳，好人平安，謝謝美女！！這是一天最溫暖的好日子」，「仔細看那不是羽絨衣，是翅膀」，「帥氣的戴著安全帽騎走了，剛好陽光灑在她的身上，真的像天使」。