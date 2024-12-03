花蓮違法聘用外籍移工務農比例大　縣府籲合法申請免受罰

▲花蓮縣政府公布相關外籍移工工作類別，提醒僱主勿違法僱用而受罰。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

近年來，我國移工法規放寬，移工人數持續增加，尤以農業移工增幅最明顯，據勞動部統計，去年移工人數增幅達24.80%。勞動部與農業部針對農業勞動力不足現象，持續檢討農糧產業申請聘僱外籍移工政策，由2019年開放外展農務服務，後於2023年開放農業外籍移工聘僱申請，以期舒緩國內農業勞動人力短缺現象。

移民署專勤隊今年度1~10月共查獲13起民眾因非法使用外國人協助農務，佔縣府違反就業服務法裁罰案件總數比例近4成5，其中違法雇主最高裁罰金額達新台幣66萬元，(聘用非法移工13名，加重裁罰）。

花蓮縣政府社會處提醒，現階段外展農務工應由農會、漁會、農林漁牧合作社或非營利組織（外展機構）以雇主身分向勞動部申請獲准，民眾不得自行聘僱外國人從事農務工作。

近來也發現有大量外國人持觀光簽證，逾期滯留在國內非法打工，民眾切勿輕信非法人力派遣，以身試法僱用來路不明的外籍移工或自稱是新住民身分之外國人，查獲事證明確將依就業服務法處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。申請外展農務工的農戶，也不可以訛傳訛聽信不實說詞將移工轉借他人使用從事農務即可，若經查獲將依非法媒介外國人非法為他人工作論處。



花蓮縣縣長徐榛蔚呼籲，我國農業基層勞動力不足存在已久，加上少子女化危機、農業人口老化及外流嚴重，更擴大農業缺工問題的嚴重性及迫切性，讓農民長期陷於「找無工」。目前政策方向已有明確規範，希望外展農務移工均能合法使用，以補足台灣人口老化衍生務農人力不足之問題。

如有聘僱移工等相關疑問，歡迎洽詢花蓮縣政府社會處勞資科03-8227171＃358、359。