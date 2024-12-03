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郵局帳號「突顯示已止付」一回想慌了！她急報案：買演唱會門票

▲▼ATM,領錢,提款,插卡。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前買晚餐時，赫然發現郵局的帳號顯示「被止付」，由於生活費全在裡面，她急忙致電客服，同時也猜測跟買演唱會門票有關；隔天，在確認被列為警示戶後，她也赴警局報案。

女網友在Dcard發文提到，本來要買晚餐，結果結帳時APP顯示被止付，「我只有郵局的帳號，身上還只剩下100元。打電話問客服，他說要親自去臨櫃才能知道原因，有在想是不是最近為了買演唱會門票，金錢來往比較頻繁所致。」

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原PO無奈表示，離開家裡後第一次遇到這種事情，後來去郵局詢問，果真被列為警示戶了，已經報警處理，「好慌，怎麼辦？我的帳號還拿得回來嗎？我所有生活費都在裡面。」

▲中華郵政股份有限公司,臺北金南郵局（圖／記者謝婷婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）

對此，網友紛紛回應，「聽起來是被詐騙不自知」、「帳戶是問題帳戶，妳可能涉及詐騙了，郵局員工路過」、「我猜是買賣演唱會門票被三方詐騙，警示帳戶解鎖，最快半年至一年」、「看就知道被用來當演唱會門票詐騙帳戶啦，買演唱會門票所以金錢來往頻繁？騙肖欸，已被凍結啦」。

而PO文也釣出其他苦主，直呼「我也遇到了一樣的情況 」、「我今天看也是？但我最近沒做什麼事啊」、「我是前天被詐騙報警，才知道這些訊息，認真建議你打165諮詢，因為真的非常麻煩」。

另外，有內行指出，「我猜是遇到三方詐騙，大約半年到兩年才會走完流程，拿到不起訴處分書後才能請郵局解凍，期間要去做筆錄、開庭，然後等待法院走完流程，做筆錄前先去了解是哪筆金流出問題，並備妥交易、對話截圖，證明你是正常交易遇到假買家。再次提醒一下，網路大額交易最好是透過第三方金流平台，可以避免實體帳戶被凍結，雖然還是得走流程，但至少可以保到你的實體帳戶。」

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