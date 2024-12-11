　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共在台海大規模軍事行動　綠委：國軍已擬定反制航道

▲解放軍雙航母編隊首次實施實戰化演練。（圖／翻攝央視）

▲解放軍雙航母編隊。（圖／翻攝央視）

記者杜冠霖／台北報導

中共對台大規模軍事行動，華爾街日報報導，在台灣總統賴清德過境美國領土後，中國對台進行了數十年來最大軍力展示，據信意在測試支配第一島鏈的能力。民進黨立委陳冠廷10日指出，共軍動態有「五增一減」的嚴重警訊，「規模更大、參與方更多、軍民混用越雜、頻率越多、範圍更廣，但我們對軍演的注意度卻越來越低」，國人切勿因共軍頻繁軍演而產生麻痺心態；不過，國軍也已擬定反制航道，萬一共軍採取進一步行動，可透過規劃航道突破牽制，以化解封鎖。

針對共軍近期大規模演訓，陳冠廷高度憂心，他指出，共軍動態有「五增一減」的嚴重警訊，「規模更大、參與方更多、軍民混用越雜、頻率越多、範圍更廣，但我們對軍演的注意度卻越來越低。」

陳冠廷強調，國人切勿因共軍頻繁舉行軍演而產生麻痺心態。他表示，國安單位已針對共軍、海警動態建立聯合監控行動機制，若發現不正常狀況將提早預警並採取因應作為。同時，國軍也已擬定反制航道，萬一共軍採取進一步行動，可透過規劃航道突破封鎖牽制，並運用執勤及待命之船艦、飛行器，引導或逼迫敵軍進入劣勢區域，以化解封鎖困境。

針對能源安全議題，陳冠廷表示，我國雖仰賴進口，但已建立完整應變機制。經濟部規劃透過「增建儲存設備」、「分散運補地點」及「加強調度彈性」等措施，並強化電網韌性及水資源調度能力。目前國內石油、天然氣及煤炭存量均已超過法定安全存量（90天、8天、30天），且持續透過分散能源進口來源，確保供應穩定。

陳冠廷呼籲全民提高警覺，並呼籲軍方把中國的各種侵擾數據化、圖表化，以利國際社會理解中方威脅，若有超越常理之處，各方更可快速因應，「面對共軍持續升高的軍事威脅，我們絕不能掉以輕心。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陳彥翔奪8命逃死！家屬淚控法官「惡魔的護航者」：別以為有多偉
淡江大橋後年通車　70層樓高橋塔可放跨年煙火
LAWSON爆進軍台灣！大票人敲碗「1夯品」嗨翻
王建民續留中信兄弟有譜　劉志威：已達共識
少女多P性愛趴「每人3000元」　新竹男慘了
中山美穗死因不是熱休克！　親妹被電視台突襲追訪…日網怒抵制
快訊／京華城案將衝刺收尾！北檢今第10度提訊柯文哲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

解放軍大規模圍台　卓榮泰：嚴正期待北京當局停止非理性行為

雙城論壇強碰中共大規模軍事行動　綠委：兩岸最需要的是理性溝通

馬英九將率團訪中　卓榮泰：盼他能勇敢自稱「中華民國前總統」

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

王世堅「沒有考慮」選台北市長　點3人選「都非常適合」

解放軍圍台仍要辦雙城論壇？　卓榮泰籲蔣萬安慎思

彰化要孵「蛋」！2綠營議員批「養得起嗎」　王惠美：準備好了

中央若放行入境　兩岸人士：軍事威嚇下續辦雙城決定權落回蔣萬安

勞動部大轉彎承認「謝宜容霸凌」　黃國昌：誰該為第一份報告負責？

中共在台海大規模軍事行動　綠委：國軍已擬定反制航道

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

林志穎15歲兒Kimi正面帥照瘋傳！　Jenson找不到Key周杰倫暖救援

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

羅志祥被拱攻大巨蛋　他笑:沒辦法啦XD

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

解放軍大規模圍台　卓榮泰：嚴正期待北京當局停止非理性行為

雙城論壇強碰中共大規模軍事行動　綠委：兩岸最需要的是理性溝通

馬英九將率團訪中　卓榮泰：盼他能勇敢自稱「中華民國前總統」

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

王世堅「沒有考慮」選台北市長　點3人選「都非常適合」

解放軍圍台仍要辦雙城論壇？　卓榮泰籲蔣萬安慎思

彰化要孵「蛋」！2綠營議員批「養得起嗎」　王惠美：準備好了

中央若放行入境　兩岸人士：軍事威嚇下續辦雙城決定權落回蔣萬安

勞動部大轉彎承認「謝宜容霸凌」　黃國昌：誰該為第一份報告負責？

中共在台海大規模軍事行動　綠委：國軍已擬定反制航道

捲博弈案！前TVBS記者史鎮康控違法辦案　中檢反批：與事實不符

陳彥翔奪8命逃死！家屬淚控法官「惡魔的護航者」：別以為有多偉大

解放軍大規模圍台　卓榮泰：嚴正期待北京當局停止非理性行為

雙城論壇強碰中共大規模軍事行動　綠委：兩岸最需要的是理性溝通

開唱強碰周杰倫...還買不到票！　他決定「自己唱〈龍捲風〉」

來一趟身心靈的洗滌！桃園在地特色廟宇巡禮

馬英九將率團訪中　卓榮泰：盼他能勇敢自稱「中華民國前總統」

總統府：北京對印太區域安全公然破壞　立即停止一切挑釁行為

水果箱收賄500萬！母喪奠儀10萬　調查官辦潤寅案放水...重判12年

工具機展邁入30屆　日本THK董總將為主題演講揭開序幕

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

政治熱門新聞

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

快訊／64架次共機艦出海「四面環台」　1996年來最大規模海上行動

詹江村被「統戰預告片」點名　深夜緊急回應揭原因

柯文哲「遺忘的硬碟」成破口！她嘆恐摧毀民眾黨

共軍包圍東部雙城論壇喊停？陸委會回應了

被黃國昌罵「垃圾週刊」　《鏡週刊》：不道歉就告

「民進黨要複製一個新柯文哲」　黃揚明談苗博雅：發文是承認要選了

謝宜容涉貪遭聲押禁見　藍委轟洪申翰：前兩天還盲目背書

國土法將上路申請案暴增？　國土署：既有法規仍在送件仍需審議

盧秀燕證實將蓋超級大巨蛋　正在做最終評估

傳陸委會擬停雙城論壇　北市府回應了

更多熱門

相關新聞

11個月逮1489車手　赫見外籍觀光客兼差

11個月逮1489車手　赫見外籍觀光客兼差

彰化縣警局打詐成果豐碩，縣警局長陳明君今(11日)率領刑大、8大分局說明打詐成果，警方11月份受理報案，詐騙案件以假投資最多，占70%，財損金額超過3億元，今年已逮獲高達1489名車手，其中年齡最大的74歲，最年輕的只有16歲，已查獲有8名外籍人士涉嫌以觀光名義到台灣，卻兼差當車手賺黑錢，警方呼籲民眾，若遇可疑人士請務必立即通報。

共軍軍演？　國台辦：採必要措施維護台海和平

共軍軍演？　國台辦：採必要措施維護台海和平

蔣盼辦雙城　綠嗆：中共軍演也沒減少

蔣盼辦雙城　綠嗆：中共軍演也沒減少

國台辦：民進黨利用個別台青自導自演

國台辦：民進黨利用個別台青自導自演

台灣2024年代表字 「貪」字奪冠　洪孟楷：給賴政府一記當頭棒喝

台灣2024年代表字 「貪」字奪冠　洪孟楷：給賴政府一記當頭棒喝

關鍵字：

中共台灣國防部陳冠廷台海局勢民進黨

讀者迴響

熱門新聞

《木曜4》陳百祥熱戀YTR一隻阿圓！差7歲同居認愛

經典賽資格賽35人出爐！陳傑憲唯一重複

重機人妻出軌車友！超色訊息被抓包

4樂天女孩「明年要轉隊」還有很多不跳了

連2波冷空氣南下！周末逼近強烈冷氣團　體感溫度剩6度

《濟公》林照雄離世！　享年85歲

快訊／謝宜容涉貪聲押禁見　兩鬢斑白

486先生咬定鍾明軒拿中共錢　王婉諭：別變成我們想對抗的怪物

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

「10級強風要來了」今晚轉雨下最大地區曝　2天恐跌破10℃

林家正回台打中職？　經紀公司回應了

日本超商LAWSON要來台了？網嗨翻敲碗炸雞

退休存7000萬環遊世界！老翁6年把錢花光後悔了

陳奕熱戀網紅妹！　足跡「神重疊」露餡

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面