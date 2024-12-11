中共在台海大規模軍事行動　綠委：國軍已擬定反制航道

▲解放軍雙航母編隊。（圖／翻攝央視）



記者杜冠霖／台北報導

中共對台大規模軍事行動，華爾街日報報導，在台灣總統賴清德過境美國領土後，中國對台進行了數十年來最大軍力展示，據信意在測試支配第一島鏈的能力。民進黨立委陳冠廷10日指出，共軍動態有「五增一減」的嚴重警訊，「規模更大、參與方更多、軍民混用越雜、頻率越多、範圍更廣，但我們對軍演的注意度卻越來越低」，國人切勿因共軍頻繁軍演而產生麻痺心態；不過，國軍也已擬定反制航道，萬一共軍採取進一步行動，可透過規劃航道突破牽制，以化解封鎖。

針對共軍近期大規模演訓，陳冠廷高度憂心，他指出，共軍動態有「五增一減」的嚴重警訊，「規模更大、參與方更多、軍民混用越雜、頻率越多、範圍更廣，但我們對軍演的注意度卻越來越低。」

陳冠廷強調，國人切勿因共軍頻繁舉行軍演而產生麻痺心態。他表示，國安單位已針對共軍、海警動態建立聯合監控行動機制，若發現不正常狀況將提早預警並採取因應作為。同時，國軍也已擬定反制航道，萬一共軍採取進一步行動，可透過規劃航道突破封鎖牽制，並運用執勤及待命之船艦、飛行器，引導或逼迫敵軍進入劣勢區域，以化解封鎖困境。

針對能源安全議題，陳冠廷表示，我國雖仰賴進口，但已建立完整應變機制。經濟部規劃透過「增建儲存設備」、「分散運補地點」及「加強調度彈性」等措施，並強化電網韌性及水資源調度能力。目前國內石油、天然氣及煤炭存量均已超過法定安全存量（90天、8天、30天），且持續透過分散能源進口來源，確保供應穩定。

陳冠廷呼籲全民提高警覺，並呼籲軍方把中國的各種侵擾數據化、圖表化，以利國際社會理解中方威脅，若有超越常理之處，各方更可快速因應，「面對共軍持續升高的軍事威脅，我們絕不能掉以輕心。」