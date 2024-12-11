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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官判死刑合憲　何賴傑尊重先例：將依個案判定

▲▼ 立法院全院委員會審查大法官被提名人何賴傑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院全院委員會審查大法官被提名人何賴傑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院11日全院委員會審查司法院大法官被提名人何賴傑人事案。國民黨立委牛煦庭針對死刑詢問何賴傑的立場，何賴傑表示，他身為學者反對死刑，但反對死刑跟廢除死刑其實有階段性問題，而在做判決時，要考量到個案情況。

何賴傑表示，民意這麼高比例反對廢死，他認為有一點是死刑跟無期徒刑跳躍性很大，對民眾來講，無期時間到還可以假釋，很多人不能接受。

何賴傑說，他反對死刑，但反對死刑跟廢除死刑其實有階段性問題，且大法官共15位，每個人都會有意見，不是一個人可以決定判決，他可能不會這麼直接的判斷，也要要考量個案情況，因為未來面對的可能是個案情節是不是合憲，那是個案問題就要個案認定。

何賴傑也提到，從法律層面，法官要做的是依照法律獨立審判，要不要死刑，就是依照個案宣布，大法官既然認定死刑不構成違憲，若之後有碰到這樣的案子，在沒有其他可以改變的情事下，他會尊重先例。

牛煦庭質疑，何賴傑一直說說要個案判斷，感覺是試圖用政治話術迴避問題，因為所謂的依個案判定，反而每次都更加深社會對司法的不信任。

何賴傑表示，為什麼要個案認定，是因為判決涉及到法官量刑職權，量刑對法官來講，是重要但難以判斷的，沒有兩個案子是一樣的，若要有標準，可能會被認為干預法官的獨立審判權。

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