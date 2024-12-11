姚立明稱「一生不求官」　李彥秀諷：永遠站在權力的鋒頭浪尖

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立院全院委員會10日質詢司法院副院長被提名人姚立明，遭在野立委批評「政治變色龍」，不過姚回應，全都是被動邀請，他忠於自己的良心。對此，國民黨立委李彥秀諷刺，姚立明的特色不是「一生不求官」，而是擅長洞察時機，永遠站在權力的鋒頭浪尖。

立法院昨天審查司法院大法官人事案，姚立明政治經歷橫跨各黨派，遭批「政治變色龍」，姚立明表示，全部都是被動邀請「他一生不求官」，「他不忠於政黨、不忠於特定意識形態，只忠於專業、自己的良心，正是大法官所需要的條件」。

李彥秀今細數姚的從政路，新黨聲勢高漲時，姚立明擔任新黨立委；百萬人民反貪倒扁，姚立明擔任副總指揮；蔡英文站在權力高峰，姚立明現身力挺；白色力量崛起，姚成為柯文哲競選總幹事；賴清德博取大位，姚立明又擔任競選總部主委，現在更華麗轉身，成為大法官與司法院副院長被提名人。她譏諷，姚立明的特色不是「一生不求官」，而是擅長洞察時機，永遠站在權力的鋒頭浪尖，不論身處黃、紅、綠、白陣營，最後都與昔日同志翻臉，形同水火。

李彥秀諷刺，姚立明更擅長「置換概念」，司法正義的代表朱斯提提亞，戴著眼罩、手持天秤與劍，代表「不看顏色，只論黑白」，「心中無貴賤，才能掌利刃」，但是姚立明一生猶如「萬花筒」，政黨立場七彩繽紛，永遠身處權力核心，卻不受重用，最後翻臉不認人。姚立明將「政治變色龍」與「司法正義女神」混為一談，不僅是對司法公平正義的輕蔑，更凸顯不具擔任司法院副院長的適格性。

李彥秀指出，姚立明的任命，連民進黨內部都有很大的意見，姚立明擔任大法官，凸顯賴清德總統只要「聽話的大法官」，而不是真心期待台灣司法的公平正義。如果總統動輒可以任命自己的競選總部主委擔任大法官，不僅是對大法官職務的輕蔑與貶低，更是凸顯賴清德對於民主政治的無知與獨裁。

