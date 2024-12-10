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姚立明表態「支持死刑」　但應給予較嚴格條件

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

司法院副院長被提名人姚立明今天接受國民黨立委楊瓊瓔詢問時表示，他支持死刑，但應給予判決死刑的人較嚴格的條件。楊瓊瓔追問，若未來遇到涉及死刑的憲法訴訟，是否會推翻憲判字第8號判決。姚立明說，他當然會按照專業及良心做判決，但不能在任何個案之前表達他的心證。

立法院全院委員會今天審查司法院正副院長被提名人，上午審查院長被提名人張文貞，下午則是姚立明。

楊瓊瓔以姚立明過去對廢死表達反對立場的說法，詢問姚立明「是否支持死刑？」

姚立明表示，支持。但他有3個考慮，禁止人民侵害人民生命權，國家也不能侵害人民生命權，國家如果會犯錯，如同人民會犯錯殺了人，國家應不應該負責，但現在沒有國家犯錯後的規範，因此，為了降低國家犯錯機率，應給予判決死刑的人較嚴格的條件。

楊瓊瓔追問，若未來有遇到涉及死刑的憲法訴訟，是否做成推翻憲判字第8號（死刑案）判決。

姚立明表示，這個他不能回答，涉及到心證及法官不能在判決前說明理由跟決定。他當然會按照專業跟良心來做判決，只不過，不能在任何個案之前表達他的心證。

楊瓊瓔也問到，「你是不是法律人？」姚立明說，「我是憲法人」，他指出，許多人認為憲法只是包含民法、刑法等的上位法律，只是一部法，但這是錯誤的，憲法本身有政治法概念，規範內容跟實務政治非常相關，必須要理解現在政治實務運作。

楊瓊瓔不接受姚立明的回答，認為姚立明是政治人，並進一步詢問，姚立明擔任總統賴清德競選辦公室主委的工作內容，及在賴總統勝選中提供什麼重要訊息。

姚立明說，擔任賴總統競總主委「的確是個意外」，當初賴總統主動打電話給他時，他問賴總統「為什麼是我？」賴總統跟他說，選舉需要有不同思考，他跟當時競總幹部有不同角度的思考。至於主要工作內容，則是政治評估跟選舉民調分析。

楊瓊瓔詢問，是否認為賴總統就職不到1年就提名他擔任司法院副院長是合適的，若姚立明是賴總統幕僚，是否會這樣建議。

姚立明表示，若他是賴總統幕僚，會建議提名專業憲法學者。他也表示自己是合適人選，但他強調，在8月獲得提名後他向賴總統表示，他現在身分是被提名人，就不能有其他往來，不能再有任何政治接觸，他也沒有跟賴總統聯絡。

 
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