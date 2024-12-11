國民黨批姚立明自稱不求官是廢話　「不抗拒酬庸就不是酬庸？」

▲司法院副院長被提名人姚立明（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立院全院委員會昨天審查司法院大法官人事案，副院長被提名人姚立明政治經歷橫跨各黨派，遭在野立委批評「政治變色龍」，姚立明回應，自己全部都是被動邀請，沒有一個是他主動。國民黨直指被提名人姚立明論述了整整10分鐘，不斷強調自己「一生不求官」，卻始終說不清楚大家對他最擔憂的法律專業問題，冗長廢言根本只反映了姚立明一生的「三不求官」之道。

國民黨質疑，不主動、不抗拒、不負責，就是姚立明所謂的不求官之道？姚立明曾任各種黨派的競選顧問、總幹事，甚至立委候選人，也因此面對「政治變色龍」的質疑，然而，姚立明強調這些都是「被動」參與，難道被動接受勝選後才有的職位就不是求官？

國民黨質疑，「不抗拒，不抗拒酬庸就不是酬庸？」民眾對於姚立明出任大法官有44%不認同、僅34%認同。面對社會大眾因法學素養及姚立明濃厚的政治色彩等因素，而質疑大法官提名是「酬庸」的說法，姚立明只說制度關卡重重、提名困難所以不是酬庸，卻不料這樣的回答根本牛頭不對馬嘴，難道姚立明也認為只要逆來順受就沒有接受酬庸的嫌疑嗎？

國民黨直言，「不負責，不負責專業就不算求官？」姚立明在10分鐘之內不斷宣揚自己三不求官的經歷，卻對大眾最擔心的法學素養方面幾乎未提，姚立明相關著作一共有38篇文章，其中只有6篇跟憲法有關，甚至都是30年前的著作，相比前司法院副院長蘇永欽專書20本、期刊100篇、指導論文81篇、且是政治大學法學院院長，姚立明的被提名更令人擔憂。

國民黨說，憲法法庭的組成和運作反映民主精神，也是影響社會重大的組織，呼籲姚立明勇於面對社會質疑，「大法官不用廢話，只要專業！」國民黨將持續強力監督，為民把關。