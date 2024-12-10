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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

缺乏足夠認識、案件總數不足　民眾黨團曝姚立明問卷內容：不如小學生

▲▼民眾黨團公布大法官被提名人姚立明的問卷回覆。（圖／立院民眾黨團提供）

▲民眾黨團公布大法官被提名人姚立明的問卷回覆。（圖／立院民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

今（10日）立法院對大法官被提名人進行詢答，其中包括飽受爭議的副院長被提名人姚立明。立院民眾黨團10日晚間公布姚立明回答民眾黨團問卷內容，針對「長期照顧服務法」、「性別認同與保障」、「國民法官法制度之評析」等回應，姚立明惜字如金，「或許小學生寫小日記都比他認真。」

立法院民眾黨團10日晚間於臉書發文表示，「提名姚立明就是酬庸。」立院今天進行司法院正副院長人事審查，姚立明對於自己政治光譜的五光十色與「政治變色龍」的稱號似乎引以為榮，還說這證明自己不是忠於某一政黨，而是忠於專業和良心，且姚立明對於外界稱他「被酬庸」不以為然，還說這個位子還要經過立法院審查，「如此困難，怎能叫酬庸？」

民眾黨團也公布過去發給大法官被提名人的問卷內容，表示「翻書考快三個月，姚立明不管是性別認同、國民法官，甚至長照服務法等重大議題，回答都盡現草率敷衍。」

民眾黨團提及，詢問姚立明「長期照顧服務法」，姚說自己「缺乏足夠認識，未深入研究前無法回覆」，含標點符號共99個字；詢問「性別認同與保障」則六行就草草結束；問「國民法官法制度之評析」，姚立明更只寫了五行，因為「目前案件總數有限不足」難以評論。

民眾黨團批評，姚立明惜字如金，或許小學生寫小日記都比他認真，最後當被問到「國會調查權」，姚立明也是一連串的不知所云，「這樣的回函，只能證明姚被提名人政治歷練有餘、法律專業非常不足，提名就是酬庸。」

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