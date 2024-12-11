蔣萬安盼雙城論壇續辦　綠議員嗆：交流後「中共軍演也沒減少」

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇將在17日於台北市正式登場，上海市副市長華源預計16日率隊抵台，但由於陸委會至今尚未審過上海團名單，且10日晚間傳出陸委會恐因中共軍事威脅喊卡雙城論壇，讓東道主台北市長蔣萬安11日急喊話盼續辦。對此，民進黨台北市議員林延鳳批評，中國對台統戰策略，不會因蔣萬安一人改變，過去有雙城交流，中國軍演也沒因此減少。

針對蔣萬安希望雙城論壇續辦，林延鳳11日上午透過錄影表示，「請蔣萬安必須要務實，不要過度自戀！」中國對台灣統戰策略，不會因為蔣萬安一個人而改變，過去這幾年也有舉辦雙城交流，但中國對台灣的文攻武嚇跟軍演，也沒有因此而減少。

林延鳳認為，因此不像蔣萬安說的，「越嚴峻越要交流，反而是越交流越糟糕，現在硬要舉辦雙城論壇的話，請問到底是要滿足中國的需求，還是蔣萬安你自己的政治野心呢？相信所有國人以及市民心中有一把尺，自己也會判斷。」

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家豪攝）

台北上海雙城論壇自2010年舉辦至今從未中斷，中間歷經過藍白3任台北市長郝龍斌、柯文哲、蔣萬安，今年輪到台北市主辦雙城論壇，台北市政府日前宣布，將持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流，雙方經過溝通，決定今年12月17日舉辦2024台北上海城市論壇，上海方預計由副市長華源16日率隊抵台。

此次雙城論壇主題訂為「智慧治理，永續未來」，三個分論壇的規劃分別是探討人本智慧和友好便捷交通環境的「友善交通分論壇」、探討兩市水利建設及污水處理的「河川治理分論壇」，以及從文化觀點開展「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」；雙方也預計簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

但就在雙城論壇舉辦的前一週，由於上海訪團名單仍待陸委會審查，因此10日晚間突然傳出，陸委會將於11日說明政府的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，我方不排除喊停雙城。

▲台北市長蔣萬安（右）於2023年8月赴陸，參加由上海方主辦的雙城論壇，圖為上海市長龔正（左）。（圖／記者趙禕攝）

蔣萬安11日上午出席113年誠就永續獎頒獎典禮，會前被問到外傳陸委會恐阻擋雙城論壇？蔣萬安回應，去年雙城論壇是自己上任後第一次舉辦，也帶領超過百人的市府團隊、專家學者一起到上海，順利進行市政交流，今年換台北市政府當主人，上海團有包括市府團隊、媒體、專家學者等102人在內，希望這次能順利到台北進行市政交流。

蔣萬安提及，過去這段期間，大家也很清楚，許多國家認為此區域兵凶戰危，也認為這地方是地緣政治高危險區，但是雙城論壇是目前難能可貴、兩岸之間僅存的溝通交流平台之一，「所以我們很希望雙城論壇能繼續辦下去。」

蔣萬安指出，「我一直強調，越緊張越困難時，越需要溝通交流，交流比不交流好，增加了解比增加誤解好，所以我們應該要對台灣民主韌性有信心，對於雙城務實交流期待，希望雙城能繼續辦下去。」