快訊／64架次共機艦出海「四面環台」　1996年來最大規模海上行動

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

華爾街日報報導，在台灣總統賴清德過境美國領土後，中國對台進行了數十年來最大軍力展示，據信意在測試支配第一島鏈的能力。根據國防部今（11日）稍早公布最新共機動態，10日上午6時一直到11日上午6時，有53架次共機出海活動，四面環台，其中23架次逾越中線，另有11艘共艦、8艘公務船持續在台海周圍活動。

國安單位上周就預警，在賴清德結束南太平洋友邦訪問後，中共恐啟動軍事行動，遭藍營痛批是狼來了、恫嚇國人，而近日中共即在「未宣布」軍演的狀況下大量調動機艦，我國防部10日證實，解放軍海軍兵力在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，中國集結數十艘海軍軍艦和海警船，展開應是自1996年以來在台灣和西太平洋地區的最大規模海上演習，對即將上任的川普政府發出強烈警告，表明北京終將掌控台灣。專家指出，此舉不僅劍指台灣，同時也恫嚇日本、韓國、菲律賓及南海地區國家。

國防部今稍早就公布最新共機動態，10日上午6時一直到11日上午6時，有53架次共機出海活動，其中23架次逾越中線，進入北部、西南及東部空域，另外，有11艘共艦、8艘公務船持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。