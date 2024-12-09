宋濤會劉兆玄：走親走近是歷史大勢　團圓合作必戰勝分裂

▲宋濤會見劉兆玄等與會兩岸企業家峰會的台灣企業家。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／廈門報導

兩岸企業家峰會今（9）日在廈門登場，期間大陸國台辦主任宋濤會見峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄。宋濤敦促台灣企業家秉持民族大義，繼續為兩岸經濟交流合作、融合發展多作貢獻，並強調走親走近是歷史的大勢，也是潮流，團圓合作融合一定會戰勝分裂。

宋濤當天會見劉兆玄及兩岸企業家一行，包括前經濟部長尹啟銘、前經濟部長杜紫軍、國光生物科技股份有限公司董事長詹啟賢、台灣玉山科技協會榮譽理事長李紀珠、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽、國票金融控股公司董事長魏啟林、台升國際集團董事長郭山輝、中國信托慈善基金會副董事長陳國世等。

宋濤表示，中共中央總書記習近平和中共中央高度重視此次年會，大陸全國政協主席王滬寧專門發來賀信。賀信充分肯定峰會的重要作用，宣示了大陸在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，繼續致力促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，體現了對廣大台胞台企的關心關懷。

宋濤提到，希望台灣企業家秉持民族大義，繼續為兩岸經濟交流合作、融合發展多作貢獻，攜手開創兩岸關係美好未來

宋濤還強調，大陸要在新的起點上，推動兩岸關係蓬勃發展、更上一層樓，就是要交流、要合作、要和平、要發展，是兩岸同胞共同的心願。這些年來兩岸同胞的交流合作，增進了相互了解、深化了融合發展，擴大了共同利益。

宋濤指出，大陸今後要繼續做這方面的工作，促進兩岸更有交流，與和平統一。他說，兩岸是一家人，都是中國人，一家人就應該常來常往、走親走近，這也是兩岸同胞共同的意願。走親走近是歷史的大勢，也是潮流，團圓合作融合一定會戰勝分裂。

劉兆玄則提到，這一次年會本來應該是由台方主辦，但是因為種種因素，最後選擇在廈門，所以他特別感謝福建省與廈門市做了許多協助，非常不容易。

據了解，過去兩岸企業家峰會每年在兩岸輪流舉行年會，近年由於兩岸關係不睦、大陸方面人員來台不易，因此改為在峰會永久會址南京，以及廈門兩地輪流舉辦。