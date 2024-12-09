兩岸經貿投資大幅下跌　劉兆玄倡擴大兩鏈融合發展

▲劉兆玄於兩岸企業家峰會開幕上致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

兩岸企業家峰會今（9）日在廈門登場，峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄於開幕式上致詞表示，近年國際供應鏈快速轉移、兩岸產業重新分工，使兩岸貿易和投資比重大幅下跌，他倡議兩岸應擴大兩鏈融合發展，並呼籲大陸方面給予政策支持。

劉兆玄不點名批評稱，由於領導世界的「若干大國」肆意採取諸如關稅壁壘、科技管制、經濟制裁和金融干預等片面的手段，使原本以規則為導向的世界多邊自由貿易體系迅速崩壞，全球經貿發展恐將長期陷入低成長、高震盪的混亂危局。

在此背景之下，劉兆玄提醒，兩岸貿易和投資比重同步大幅下跌的現象，反映了近年來國際供應鏈快速轉移、兩岸產業重新分工，以及台商布局策略有所轉變等諸多因素疊加造成的負面影響，值得高度警惕。

劉兆玄表示，大陸傳統產業逐漸外移和被迫與美歐市場脫鉤已是難以逆轉的趨勢。兩岸產業面對新的情勢，應採取新的思維。他建議，擴大兩鏈融合發展，提升雙方合作層次，並呼籲大陸主管部門給予更強力的政策支持，共同推動兩岸產業鏈的融合發展。

▲兩岸企業家峰會9日在廈門開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

其次，劉兆玄建議大陸方面積極協助台企加入大陸信創（信息技術應用創新）產業鏈，促進兩岸資訊產業提升合作層次、加深融合程度。再者，推動數位經濟融合，開展綠色經濟合作。雙方可進行深度的產業融合和研發合作，並攜手進軍海外市場。

此外，劉兆玄還建議大陸方面參考台商投資布局策略的轉變，協助台商在大陸進行研發和行銷活動、拓展服務業等多元化事業領域，以及在大陸資本市場進行籌融資。

