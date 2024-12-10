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兩岸企業家峰會舉行　工商協進會秘書長朱曦廈門離世

我們想讓你知道…兩岸企業家峰會昨、今二日舉行，前往廈門與會卻傳出因身體不適而辭世。海基會表示，已與家屬取得聯繫，將全力協助處理相關善後事宜。

▲兩岸企業家峰會9日在廈門開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

▲兩岸企業家峰會9日在廈門開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／廈門報導

兩岸企業家峰會昨、今二日舉行，前往廈門與會的工商協進會秘書長朱曦卻傳出因身體不適而辭世。海基會表示，已與家屬取得聯繫，將全力協助處理相關善後事宜。

媒體報導，昨（9）日上午要開會時找不到朱曦，團員發現他沒出現，去房間敲門才發現病逝。另有媒體指出，當天上午還有看到朱曦用餐，但等到要開會時就找不到人。

另有消息向《東森新媒體ETtoday》轉述，朱曦於會議前身體就不太舒服，昨日上午峰會開會都沒到會，當相關人員察覺異狀並到房間查看時，朱曦就已經沒有生命跡象，而死因目前還不知道。

工商協進會昨晚表示，早上在飯店有看到朱曦下來吃飯，但是開會前找不到人，手機也無法接通，後來發現朱曦在飯店房間呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，明顯無生命跡象。

工商協進會說，由於事發突然，目前已經協助家屬前往中國大陸處理，詳細情形待檢警調查，也須視家屬意願公布。

媒體報導朱曦離世消息，且經工商協進會證實之後，於廈門採訪兩岸企業家峰會的《東森新媒體ETtoday》記者隨即向與會台商等各方了解詳情，不過因事發突然，所獲得的回應幾乎都是「不知道」、「沒有聽說」。

另外，大陸媒體迄今對此消息都未進行報導。

海基會回覆媒體詢問時表示，昨日接獲朱曦不幸往生訊息，即與家屬取得聯繫，後續將視家屬需要，全力協助處理相關善後事宜。
 

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