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媽嗆「賺不到錢別回來」兒真的離家　父母苦等16年後悔了

▲▼媽嗆「賺不到錢別回來」兒真的離家　父母苦等16年後悔了。（圖／翻攝自微博）

▲張姓婦人16年後在鏡頭前坦言，「可能我說的話有點錯誤」。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

中國河南衛輝一名張姓婦人16年前怒嗆兒子「賺不到錢就別回來」，不料兒子自此音訊全無，離家16年都無消無息。如今張姓夫婦向媒體求助，老父親在鏡頭前老淚縱橫，喊話兒子早日回家團聚，而婦人也悔不當初，坦言「媽媽錯了，希望你能回來過一個團圓年。」

根據民生頻道報導，張姓婦人受訪時坦言，當年她對兒子說「你掙不到錢不要回來，你掙到錢了再回來」，現在想來，「可能是我說的話有點錯誤，第二年、第三年...（兒子）一直不回來，現在都十幾年了。」

張爸爸哽咽喊話，「你（兒子）那麼大，都不給家裡打電話，（我）心裡難受，爸想叫你回來」。張姓婦人也對著鏡頭說，「有時候也會想，是不是人沒有了，是不是還活著...最起碼我把你養大了，我是個母親，對我也是一個尊重吧？」

▲▼媽嗆「賺不到錢別回來」兒真的離家　父母苦等16年後悔了。（圖／翻攝自微博）

▲張父（左）老淚縱橫，盼兒子（右）早日回家團聚。（圖／翻攝自微博）

許多微博網友看完紛紛留言，「如果當時不懂事現在應該理解了吧」、「感覺老父親真的很想孩子，委屈的很」、「她做過很多愛你的事，只是不知道如何說我愛你」、「覺得老父親真的很想孩子，委屈的很」。

也有人持不同看法，「未經他人苦莫勸他人善」、「往往給最親近的人說難聽的話」、「還在綁架，能回去才怪」、「媽媽還沒意識到說話多傷孩子心，而且可以推想她肯定是對孩子重複過很多次這樣的傷害」、「這個媽16年了說話還是那麼難聽，要孩子尊重你，你尊重過他嗎？可想而知16年前說的話更狠」。

其中，也有網友疑惑「為什麼幾年不回家時候去找找？或報警去查，等到16年今天才來說？是老了需要兒子養老了？拖到16年才來說嗎？」引發討論。

 
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