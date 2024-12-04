LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息！爽用半年

台中市傳出人倫悲劇母子雙亡案，一名33歲女子今日被人發現陳屍在租屋處，她就讀小二的兒子也同時死亡。據了解，該屋是女子承租，屋內擺設整齊，疑似因應聖誕節將至，門口還掛了2只卡通聖誕襪，角落還放著聖誕老人，但女子卻在節慶來臨前和兒子同死，現場也未留下書信，至於真正死亡原因，有待檢警進一步調查釐清。