LINE貼圖「聖誕過年8款爆好用」　還能自訂訊息！爽用半年

▲LINE貼圖限時下載中。（圖／記者周亭瑋攝）
網搜小組／劉維榛報導
聖誕節過完，緊接著要迎接跨年與過年，大家祝福貼圖是否準備好了呢？LINE上架8款圖案，除了兩大精品Cartier和路易威登限定款，還包括動漫銀魂、就是醬子喵、蘇蘇島、 鯊魚先生節日貼圖與法鬥白泡泡，特別的是，喵喵神隊友「職場萬用隨你填貼圖」可自訂訊息，全都實用又可愛，大家快來一鍵下載吧！
《LINE Rangers》×「銀魂」｜下載請點
下載期限：2024/12/26，90天
今天好屏友 × 就是醬子喵｜下載請點
下載期限：2025/1/2，180天
LINE禮物 × 蘇蘇島｜下載請點
下載期限：2025/1/2，90天
國泰世華 × 鯊魚先生：節日貼圖｜下載請點
下載期限：2025/1/2，180天
路易威登 佳節限定貼圖｜下載請點
下載期限：2025/1/2，90天
Cartier 節日主題動態貼圖｜下載請點
下載期限：2025/1/2，90天
CMC J SPACE 小J × 法鬥白泡泡｜下載請點
下載期限：2025/1/2，180天
喵喵神隊友：職場萬用隨你填貼圖｜下載請點
下載期限：2025/3/3，180天
條件：完成「元大投信ETF數位帳單」申請，即可獲得該款貼圖
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