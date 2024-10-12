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嘉義市蘭潭水庫防落水採AI監控　 辨識「人形」主動啟動大聲公廣播

▲▼嘉義蘭潭水庫近年出動救援次數及人型AI辨識。（圖／記者陳詩璧攝）
▲嘉義市在蘭潭水庫周圍設置AI人形辨識設備，只要民眾進入危險水域區，透過系統辨識出人形，會主動啟動大聲公勸導。（圖／記者陳詩璧攝）

記者陳詩璧／嘉義報導

根據衛福部統計，2023年全國自殺人數達3898人，是台灣死因排名第11名，台大健康行為與社區科學研究院所長張書森教授建議限制自殺工具，採取適當策略能防治自殺發生，嘉義市政府研究出透過AI人形辨識加上大聲公救人方式來做防治，只要民眾進到蘭潭水庫的危險水域範圍，AI辨識出人形，主動啟動大聲公勸導，若1分鐘後，民眾仍未離開，監視中的保全，會繼續廣播，並同時通知警消到場了解或勸離。

嘉義市政府觀光新聞處觀光工程科長林靖淳跨過欄杆，走進蘭潭水庫監視中的管制區，沒過幾秒，大聲公立刻播放預錄好的警示廣播「您已進入蘭潭水庫危險水域範圍，若您不是工作人員，請儘速離開現場，重覆一次，您已進入蘭潭水庫危險水域範圍，若您不是工作人員，請儘速離開現場，謝謝配合。」

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林靖淳提到，當初到高雄出遊，搭捷運手扶梯時，看到的AI人形辨識提防民眾不慎跌倒時通報，啟發靈感，回嘉義之後開始詢問相關廠商做功課，密集到蘭潭水庫附近警局和消防單位諮詢相關狀況，再回來跟主管討論，調出經常救援的六個地點，BOT發包後，將監視設備設置6處24小時監控。

▲▼嘉義蘭潭水庫近年出動救援次數及人型AI辨識。（圖／記者陳詩璧攝）

▲嘉義蘭潭水庫近年出動救援次數，2023年全年度7件，2024年1到8月間僅有1例。（圖／記者陳詩璧攝）

統計蘭潭水庫過去五年消防人員出動救援次數，發現2022年達到16次，2023年有7次，今年到8月為止只有1次。「今年那1件不是在監視範圍內」，林靖淳接著說，當時這名男子從住宅區附近下到蘭潭水庫游泳，蘭潭水庫明文規定禁止游泳，但該名男子不知道，穿著泳衣就跳下潭游泳，附近居民見狀，趕快打電話給消防局，消防人員到場勸離，同時對闖入保護水域游泳的違規舉動開罰。

林靖淳提到，當初因公到高雄市參訪，搭捷運手扶梯時，看到的AI人形辨識提防民眾不慎跌倒時通報，啟發靈感，回市府之後開始詢問相關廠商做功課，密集到蘭潭水庫附近警局和消防單位諮詢相關狀況，再回來跟主管討論，調出經常救援的六個地點，透過政府採購法發包後，將監視設備設置6處24小時監控。

▲▼嘉義蘭潭水庫過往曾有不少落水事件，為了防治落水事件一再發生，嘉義市在水庫周圍六處設置AI人型辨識設備，由保全24小時監控，只要民眾進入該區，會先播放預錄警語，若人持續勸阻不聽，將以人聲廣播同時通知消防、警方等到場關切。（圖／嘉義市政府提供） ▲▼嘉義蘭潭水庫過往曾有不少落水事件，為了防治落水事件一再發生，嘉義市在水庫周圍六處設置AI人型辨識設備，由保全24小時監控，只要民眾進入該區，會先播放預錄警語，若人持續勸阻不聽，將以人聲廣播同時通知消防、警方等到場關切。（圖／嘉義市政府提供）

▲依照過往落水救援熱區，選出前6個地點裝設AI人型辨識設備，由保全24小時監控，只要民眾進入該區，就會廣播勸阻。（圖／嘉義市政府提供）

林靖淳為了讓辨識更能貼近現實，前置作業做了不少功課，到處討教，也為了那個單位要負責監控苦惱，「那時候想到不要給警察和消防人員增加工作勤務，後來就回來找處長討論，最後處長說，不如找保全」，這個主意完全解決監控問題。

設備啟用初期，4到5月中之間，偵測的事件數有1,600多件，後來經過媒體報導，民眾逐漸了解蘭潭水庫有設置監控系統，5月中到6月已降至100多件，如果是來釣魚的釣客，仍是屬於要比對勸離的對象。

蘭潭水庫目前設備AI人形辨識裝置點在蘭潭水庫拋石邊坡、第二副壩、小公園、根公園、江將軍祠和姊妹亭等6處，其中最常出動救援的是在姊妹亭旁，欄杆旁還有掛著嘉義市政府衛生局所製作的警示布條，上頭寫著「你不是一個人」，希望能予有輕生念頭的人一些希望。

▲▼嘉義蘭潭水庫過往曾有不少落水事件，為了防治落水事件一再發生，嘉義市在水庫周圍六處設置AI人型辨識設備，由保全24小時監控，只要民眾進入該區，會先播放預錄警語，若人持續勸阻不聽，將以人聲廣播同時通知消防、警方等到場關切。（圖／記者陳詩璧攝） 
▲嘉義市蘭潭水庫姐妹亭旁的區域，過往有不少落水事件，目前除了有裝監視器做AI監控外，嘉義市政府衛生局也有掛宣導布條。（圖／記者陳詩璧攝）

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森教授曾發表過「限制高危自殺方法來治自殺」的論點，內容提到，「限制致命工具是具有實證支持的自殺預防策略，是多層次自殺預防的重要一環，限制工具因地制宜，針對當地主要致命工具採取適當策略」。

2018年2月禁止巴拉刈的進口與製造，2022年2月全面禁止銷售和使用，同年整體自殺率下降7%，使用巴拉刈以外農藥的自殺率並無增加，顯示沒有轉移至其他農藥或自殺方法的情況。

▲▼嘉義蘭潭水庫過往曾有不少落水事件，為了防治落水事件一再發生，嘉義市在水庫周圍六處設置AI人型辨識設備，由保全24小時監控，只要民眾進入該區，會先播放預錄警語，若人持續勸阻不聽，將以人聲廣播同時通知消防、警方等到場關切。（圖／記者陳詩璧攝）

▲負責監控的攝影機每部能看130度，只要有人進入警示區，旁邊的喇叭會播放警示勸導。（圖／記者陳詩璧攝）

林靖淳還談到建設監控系統時，意外獲得一個巧合資訊，民國70年的中秋節，當時嘉義市消防隊義消分隊長林清求和消防人員一起在蘭潭執行水上救生巡邏警戒勤務，當天不幸發生覆舟意外，因公殉職，嘉義市政府還特別立碑感謝，多年後，負責這套AI人形辨識監控系統的工程師，竟恰巧是林清求的孫子林裕敦，沒想到他的工作，意外繼續了爺爺遺志，守護蘭潭水域安全。

▲負責這套AI人形辨識的工程師林裕敦，在建設完成後透露，爺爺40多年前是守護蘭潭水域的義消，當年巡邏時翻舟不幸逝世，守護水域的遺志，孫子意外接觸到並完成。（圖／嘉義市政府提供）

▲負責這套AI人形辨識的工程師林裕敦，在建設完成後透露，爺爺40多年前是守護蘭潭水域的義消，當年巡邏時翻舟不幸逝世，守護水域的遺志，孫子意外接觸到並完成。（圖／嘉義市政府提供）

2024年4月啟動至今，高雄市政府、台中市政府和台南市政府，都有派人到嘉義市蘭潭參觀了解，林靖淳未來想再把監控設備升級，把目前1支監視器廣度130度規格再拉高，另外，也期待能增擴3個監控點，更希望網路可以拉到5G，期盼落實以限制工具方式做自殺防治。

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