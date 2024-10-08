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1995自殺防治玲聲響起　 林志玲越洋連線：希望帶來支持與力量

▲台灣生命線總會和志玲姊姊慈善基金會，推動的『世界心理健康日—1995自殺防治專線玲聲響起』開線儀式記者會，今天在苗栗縣長鍾東錦等人見證下啟動。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

▲台灣生命線總會和志玲姊姊慈善基金會，推動的『世界心理健康日—1995自殺防治專線玲聲響起』開線儀式記者會，今天在苗栗縣長鍾東錦等人見證下啟動。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台灣生命線總會和志玲姊姊慈善基金會，攜手推動的『世界心理健康日—1995自殺防治專線玲聲響起』開線儀式記者會，今天（8日）在苗栗縣長鍾東錦等人見證下共同啟動，林志玲也透過越洋連線，希望公益結合能帶來支持與力量。

台灣生命線總會統計，平均每年有超過 70 萬通來電撥入1995，僅有18 萬通得以接聽，有 52 萬通、74%的來電者仍在線上等待，今年與志玲姊姊慈善基金會攜手合作，以林志玲溫暖而堅定的聲音，陪伴每一位在線等待的來電者。

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▲台灣生命線總會和志玲姊姊慈善基金會，推動的『世界心理健康日—1995自殺防治專線玲聲響起』開線儀式記者會，今天在苗栗縣長鍾東錦等人見證下啟動。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

▲台灣生命線總會和志玲姊姊慈善基金會，推動的『世界心理健康日—1995自殺防治專線玲聲響起』開線儀式記者會，今天在苗栗縣長鍾東錦等人見證下啟動。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

台灣生命線總會長陳宗聖表示，生命線目前有2500多位志工利用自己的寶貴時光陪伴社會大眾，由於70萬通電話裡還是有52萬通電話沒能接通，再加上志玲姊姊慈善基金會對心理健康議題的努力不遺餘力，今年並一起合作，透過志玲姊姊溫柔的聲音在線上安撫心靈，竭盡所能照顧到每通電話以及勇敢求助的心靈，透過公益挺公益，連結企業愛心人士一起合作用生命影響生命，利他共好，打造全民心理健康的堅強堡壘。

苗栗縣長鍾東錦表示，上任以來相當關注苗栗縣的自殺率，因此與陳宗聖總會長一起想方設法幫助需要幫助的鄉親，今年成立諮商心理師公會以外，更希望能吸引更多諮商心理師到苗栗服務，目前也正研議補助心理防治看診需求，因為每一條生命都很珍貴，縣府與各單位陪伴鄉親，除了1995防自殺專線，縣府心理健康中心也會提供資源及媒介，並鼓勵鄉親多關心周遭的人拉他一把，一起解決問題珍惜寶貴生命。

▲台灣生命線總會和志玲姊姊慈善基金會，推動的『世界心理健康日—1995自殺防治專線玲聲響起』開線儀式記者會，今天在苗栗縣長鍾東錦等人見證下啟動。（圖／苗栗縣政府提供，下同）

苗栗縣政府重視鄉親心理健康，除了在苗栗市、頭份市成立社區心理衛生中心，明年將在通霄鎮成立第3處社區心理衛生中心，並結合衛生福利部苗栗醫院、大千醫院、為恭紀念醫院3家醫院、3家心理諮商所、1家心理治療所，以及6家日間型社區復健中心、8家住宿型康復之家提供身心精神相關服務，今年度更成立苗栗縣諮商心理師公會，大幅提升鄉親的心理健康。

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