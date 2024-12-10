綠想結束協商藍轟薪水小偷　陳玉珍戰柯建銘「年紀大不耐久坐」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘欲提早結束協商挨轟薪水小偷　陳玉珍嗆：年紀大不耐久坐

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／國會頻道）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（10日）下午召集朝野協商，大病初癒剛出院的民進黨團總召柯建銘久違拄著拐杖來到協商現場，讓韓國瑜高喊感動。不過，協商中途，柯建銘提出是否先讓週五議程順利完成，而還沒列入議程的明日再協商，遭國民黨立委陳玉珍質疑，「年紀大不耐久坐」，隨後綠委們群起抗議，陳玉珍才解釋自己最「敬老尊賢」。

韓國瑜召集朝野黨團幹部協商，針對《證劵交易稅條例》第2條之2及第12條條文修正草案、《地方稅法通則》第4條條文修正草案、《發展觀光條例》第2條及第70條之2條文修正草案等案。協商前兩案有結論後，柯建銘表達，因為後續議案尚未排入週五議程，是否明日再進行協商，今日協商則可以提早結束。

柯建銘此發言引起在野黨團不滿，國民黨團副書記長王鴻薇怒吼，鬧鐘還沒響欸！又沒休息，怎麼走了？協商還沒結束就離開是落跑，批評民進黨團偷懶、薪水小偷，柯建銘則向韓國瑜解釋，議程上因為還沒有排到相關法案，是否今天處理完週五沒有爭議法案，明天再繼續進行國營事業預算與後續法案。

柯建銘強調，自己從政三十多年來，協商從來沒有落跑紀錄，「也不可能卡你們」，明天協商也沒關係，今天繼續協商也可以，「我老人跟你們凸（台語，耗下去）！」

陳玉珍則回應，「你年紀大可以休息，派年輕人上來，沒辦法久坐可以休息」，王鴻薇也立刻接話，「今日事今日畢，柯總召你坐著休息」，陳玉珍又說，「年紀大不耐久坐，雖老尚能飯否。叫年輕得上來」，柯建銘隨即要她別插嘴，一瞬間綠委群起激憤，「陳玉珍妳不要講這種話！」陳玉珍急改口，「我沒有要歧視你，是敬老尊賢，尊重你是我的長輩、前輩」。

韓國瑜隨後宣布休息，十分鐘後再繼續協商，緩解藍綠緊張氣氛。後續發言時，民進黨副幹事長李坤城不滿遭批「薪水小偷」，也對陳玉珍拿年齡來說事，認為不妥，發言時一度情緒激動稱要「王院長」主持會議秩序，讓韓國瑜忍不住笑說，「你剛剛太激動喊了王院長，我姓韓，我是韓院長」，讓原本緊張的情況終於有所舒緩。
 

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