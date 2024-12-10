藍批追認期太長　姚立明認同修《戒嚴法》

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院10日審查司法院副院長被提名人姚立明人事案，國民黨立委吳宗憲質詢時提到近期韓國的戒嚴事件，問姚立明是否支持我國也應調整現行法規？姚立明表示同意，但也強調，總統賴清德不可能宣布戒嚴。

國民黨立委許宇甄認為，依現行戒嚴法規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立法院追認，換句話說，這一個月會成為總統濫權的空窗期，總統能從容部署，也能抓捕政敵。此規定若不修改，將對台灣自由民主帶來極大威脅，因此自己提出「戒嚴法第一條條文修正草案」，要求總統宣告戒嚴後，需在24小時內提交立法院議決通過，並規定若遇上立法院休會，應即刻召開臨時會處理。該案已順利列入週五院會議程，有望一讀付委。

吳宗憲質詢時表示，韓國6小時就化解戒嚴事件，那是他們跟我國不一樣，韓國國會可以主動集會解除戒嚴， 我國要被動等總統提交過來再決議追認不追認，但這一個月時間可能壞事早已幹盡，詢問姚立明就他對賴清德的認識，有可能宣布戒嚴嗎？姚立明斬釘截鐵回應「不可能」。

吳宗憲則進一步指出，賴清德雖說民主不走回頭路，但從沒說不宣布戒嚴，希望真的如姚立明所說的一樣不可能，但也認為立法院應該盡量創造更好的制度保護國家，最近有人提到追認時間改為24小時，姚立明認同嗎？

對此，姚立明回應，「我當然同意」，他認同韓國的制度，《戒嚴法》規定應該可以修改。