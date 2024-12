美防長：印太部署關鍵　駐日航艦將搭載F-35C匿蹤戰機

▲ 美國國防部長奧斯汀正在日本訪問。(資料照/路透)

文/中央社記者石秀娟華盛頓10日專電

美國國防部長奧斯汀9日在停靠日本的航艦喬治華盛頓號上指出,此航艦將搭載先進的F-35C匿蹤戰機中隊,美軍在印太地區的部署非常重要,因為中國有意、也日益有能力改變國際秩序。

奧斯汀(Lloyd Austin)正在日本訪問,這是他近4年任內第4次訪問日本、第13度訪問印太地區,也將是最後一次。他9日視察航艦喬治華盛頓號(USS George Washington),向艦上的海軍發表談話,表達感謝。

奧斯汀說,「當美國想表達關注的訊息時,通常會派出一艘軍艦。當美國想表達極度關注時,則會派出一個航母戰鬥群。你們正在做的事、你們參與的行動,意義重大,這是我們國家防務戰略的重要部分。」

他指出,中國是唯一有意改變以規則為基礎的國際秩序、也日益有能力這樣做的國家,這個戰略舞台就在印太地區。「我們希望這個地區能保持航行、飛行的自由。我們將與盟友和夥伴合作,確保做到這點。」

The USS George Washington, a forward-deployed aircraft carrier, arrived at her new homeport in Japan just last month. Thanks to all the Sailors aboard for their warm welcome. pic.twitter.com/iEpb38iVYT