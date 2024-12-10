美防長：印太部署關鍵　駐日航艦將搭載F-35C匿蹤戰機

▲ 美國國防部長奧斯汀正在日本訪問。（資料照／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓10日專電

美國國防部長奧斯汀9日在停靠日本的航艦喬治華盛頓號上指出，此航艦將搭載先進的F-35C匿蹤戰機中隊，美軍在印太地區的部署非常重要，因為中國有意、也日益有能力改變國際秩序。

奧斯汀（Lloyd Austin）正在日本訪問，這是他近4年任內第4次訪問日本、第13度訪問印太地區，也將是最後一次。他9日視察航艦喬治華盛頓號（USS George Washington），向艦上的海軍發表談話，表達感謝。

奧斯汀說，「當美國想表達關注的訊息時，通常會派出一艘軍艦。當美國想表達極度關注時，則會派出一個航母戰鬥群。你們正在做的事、你們參與的行動，意義重大，這是我們國家防務戰略的重要部分。」

他指出，中國是唯一有意改變以規則為基礎的國際秩序、也日益有能力這樣做的國家，這個戰略舞台就在印太地區。「我們希望這個地區能保持航行、飛行的自由。我們將與盟友和夥伴合作，確保做到這點。」

The USS George Washington, a forward-deployed aircraft carrier, arrived at her new homeport in Japan just last month. Thanks to all the Sailors aboard for their warm welcome. pic.twitter.com/iEpb38iVYT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 9, 2024

美軍核動力航艦喬治華盛頓號（USS George Washington CVN-73）11月下旬抵達日本神奈川縣的美軍橫須賀（Yokosuka）基地。

日本媒體11月底報導，這是喬治華盛頓號第2度駐防日本，這艘航艦2008至2015年曾部署於橫須賀基地，任務結束後回美國大規模改裝，包含更換反應爐的燃料棒；10月從加州聖地牙哥出港，期間參與過日本、美國、韓國在東海舉行的聯合軍演，之後抵達日本，接替5月返美的航艦雷根號（USS Ronald Reagan）。

奧斯汀指出，喬治華盛頓號重新啟航後，將搭載部署於日本南部岩國（Iwakuni）陸戰隊航空基地的先進F-35C戰機中隊。

美國國防部新聞稿指出，喬治華盛頓號搭載F-35C戰機將是美國在印太地區戰略部署的重要里程碑，這將是駐紮前線航艦的航空聯隊首次包含第5代戰機。

此外，奧斯汀接受媒體提問時，被問到中國在2027年攻台的可能性。

他指出，美國根據「台灣關係法」的承諾，將持續協助台灣獲取所需的防衛能力。美國不希望看到任何片面改變台海現狀的行為，也對此表達得很清楚。

奧斯汀表示，外界對中國國家主席習近平會做什麼決定有很多揣測，但他重申，他不認為中國攻台是迫切、不可避免的。美國的目標是繼續與志同道合的夥伴和盟友合作，確保維持自由開放的印太地區，目前在這方面做得很成功。（編輯：韋樞）