2024《經典之聲》台東青少年弦樂團年度音樂會　完美落幕

▲台東縣立青少年弦樂團年度音樂會「2024《經典之聲》」7日在文化處演藝廳盛大演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣立青少年弦樂團年度音樂會「2024《經典之聲》」7日在文化處演藝廳盛大演出。今年，樂團首次與台東回響樂團攜手合作，進行音樂交流，跨界同台共同成果演出，展現團隊創新突破精神，呈現10首弦樂經典曲目。

台東縣政府推動藝文發展，並持續支持音樂教育，縣立青少年弦樂團自106年成立以來，為熱愛弦樂的孩子們提供了專業的培訓機會，也是縣府培育在地音樂人才的重要成果。

此次音樂會曲目多元豐富，不僅讓民眾感受到音樂的魅力，更是孩子們展現學習成果的絕佳舞台，並讓他們有機會在舞台上展現自我、發揮潛力。感謝台東縣立青少年弦樂團的所有指導老師與家長、每一位辛勤付出的音樂工作者，一同見證孩子們的成長與蛻變，並感受音樂所帶來的無盡感動。

教育處長蔡美瑤提到，教育處持續支持青少年弦樂團的推展，讓孩子們能夠在音樂表演及能力提升方面得到全面的培養，團員是經過公開甄選錄取，並於每週定期集中練習。此次音樂會將由16位團員、8位各聲部老師以及指揮共同演出，呈現精彩的音樂饗宴，與大家分享他們的才華與努力。