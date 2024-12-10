快訊／抓到了！男遭同鄉捅破肚亡　失聯移工搭uber桃園落網

▲陳姓嫌犯昨日於桃園超商落網，警方漏夜將他帶回偵訊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市美濃區8日發生一起命案，一名越南籍男子倒臥民宅外，腹部有明顯刀傷並流血，嘴巴還有嘔吐物，明顯死亡。警方調查，死者疑似生前喝酒後與同鄉男子發生衝突，全力追緝一名45歲陳姓越南籍失聯移工。警方今(10日)宣布破案，專案小組昨日傍晚5點在桃園查獲陳男，全案依殺人罪移送偵辦。

警方8日晚間7點接獲報案，指出美濃區吉洋里一處民宅外，看到有人躺在地上，腹部有刀傷痕跡。警方到場後發現一名男子倒臥在地，經通知119消防隊人員到場，不過確認男子已死亡。

警方調查，死者為30歲裴姓越南籍失聯移工，疑似與來自同鄉的45歲陳姓嫌犯酒後發生爭吵，進而演變成肢體衝突，陳嫌因此到他騎乘的機車內，取出一把農用砍刀，朝對方腹部猛刺1刀。

▲警方於案發地附近工寮發現作案的砍刀。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳嫌將機車停在美濃區中正路上，並叫白牌車北上逃逸。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方組成專案小組，先在美濃區中正路找到陳嫌騎乘的機車，並在附近工寮內查獲作案凶刀，進一步追查發現，陳嫌搭乘一台白色休旅車北上逃逸，經追查，休旅車為白牌計程車，由於桃園地區移工人口眾多，研判陳嫌去找朋友。

警方過濾上百支監視器，9日下午5點多，在桃園市觀音區某超商內將陳嫌拘提到案，並漏夜將他押解回旗山分局偵訊。初步了解，死者與陳嫌酒品不好，喝酒後講話大聲，進而互相嗆聲、推擠肢體衝突，陳嫌氣不過才會持刀殺人。全案詢後依殺人罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。