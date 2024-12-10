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南韓國會通過「要求迅速逮捕尹錫悅」！　將任命特檢查叛亂罪

▲▼南韓在野黨議員築人牆阻擋尹錫悅進入國會。（圖／路透）

▲ 戒嚴過後一度傳出尹錫悅將出席國會，在野黨議員築人牆阻擋。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統尹錫悅戒嚴風波過後，國會10日審議多項相關法案，稍早通過要求迅速逮捕尹錫悅等叛亂嫌疑人的決議案，而要求任命常設特別檢察官，調查尹錫悅是否犯下叛亂罪的法案也獲通過，尹錫悅對此無法行使否決權。

綜合《韓聯社》，10日南韓國會本會中投票表決「要求迅速逮捕叛亂嫌疑人決議案」，逮捕對象包括尹錫悅等8名戒嚴主要涉案人士，288名出席議員中有191人贊成、94人反對及3人棄權，議案獲得通過。

這份決議案要求迅速逮捕尹錫悅、前國防部長金龍顯、前行政安全部部長李祥敏、前戒嚴司令官朴安秀、國防部防諜司令官呂寅兄、首都防衛司令官李鎮遇、陸軍特戰司令官郭種根及警察廳廳長趙志浩，5日在國會行政安全委員會上由在野黨單獨通過，當時尹錫悅未名列其中，但共同民主黨後來在全體會議中提出納入尹錫悅的修正案。

此外，10日會中也針對「關於建立常設性獨檢組查明透過戒嚴製造內亂真相之法案」進行表決，本案旨在透過任命常設特別檢察官，調查尹錫悅在戒嚴過程中是否構成叛亂罪，以287名出席議員中210人贊成、63人反對及14人棄權的結果敲槌通過。

本案將尹錫悅依違憲、違法宣布戒嚴及破壞憲法賦予國會的權限等嫌疑，將他列入調查對象；涉嫌建議尹錫悅戒嚴、推薦司令官人選等積極參與謀劃叛亂的金龍顯也被納入，此外還有朴安秀、呂寅兄及宣布戒嚴前出席國務會議的國務委員、國務總理韓悳洙、國民力量前院內代表秋慶鎬。

常設特別檢察官與一般特檢調查不同之處在於通過立即生效，無需另行制定特檢法，因此不在總統否決權範圍內，但尹錫悅是否會任命在野黨推薦的特檢人選仍是未知數。

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