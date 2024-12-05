南消踏勘觀光工廠場所　守護轄區公共安全

▲台南市消防局第二大隊六甲消防分隊5日上午，前往六甲區「蘭都觀光工廠」，辦理轄區高危險場所火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊六甲消防分隊5日上午，前往六甲區「蘭都觀光工廠」，辦理轄區高危險場所火災搶救實地踏勘，檢視場所內部結構與設施並了解潛在風險，掌握場所環境和防災裝備，以配合未來可能的災害應變，從而提升救災效率，減少災害造成的損害。

位在台南六甲的「蘭都觀光工廠」景觀優美，吸引許多遊客紛紛前往，因此提升企業自衛消防編組能力相當重要，藉此次機會亦向業主及員工宣導用火用電安全，建立火場避難逃生及初期滅火等防災觀念，期能加強企業內部防災能力。

本次實地踏勘場所空間配置及避難逃生動線，讓救災人員更熟悉場所內外部環境、場所救災資源、可能的致災因子，並模擬致災後果，提出改善建議事項。





消防局局長李明峯表示，觀光工廠參訪遊客許多，危險係數就會增加，且觀光工廠內部有許多可燃物，一旦發生災害，可能造成火勢迅速蔓延。因此，事先掌握內部規劃和救災動線，對於搶救工作至關重要。而公共安全是市長黃偉哲相當重視的區塊，藉由平時做好各項整備工作，守護市民生命財產安全，共同打造宜居安全城市。

第二大隊大隊長王騰毅表示，消防隊前往場所進行場所踏勘，展現了消防隊的專業素養和責任感，對於提升城市的災害應變能力和保障市民的生命財產安全至關重要。呼籲不論是公司企業或市民應加強防災意識，積極參與防災工作，共同建設更安全的城市。