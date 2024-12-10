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從軍職堅毅到志工柔情　退役中校石心梅助人成為生命的療癒

▲石心梅與癌奮戰的鬥志，榮獲2024年十大抗癌鬥士殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲石心梅與癌奮戰的鬥志，榮獲2024年十大抗癌鬥士殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「癌症給的『暫停鍵』，學會珍惜與陪伴」這句話，完美詮釋石心梅女士的生命信念，從一名果敢堅毅的中校軍官，到帶給病患、家屬溫暖的醫院志工，她用愛心與意志詮釋了生命的堅持與勇敢。

高雄榮民總醫院台南分院志工督導周明華表示，石心梅志工曾在國防部軍事單位服役及教育單位擔任教官長達24年，以冷靜果斷和強大的領導力，贏得同僚敬佩；然而生活卻並未如她所想般的平靜。

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2021年初，石心梅被診斷罹患胰臟癌，這個消息對她無疑是晴天霹靂。然而長年軍旅生涯淬鍊出的毅力和配合治療的信心，在夫婿默默陪伴下，面對3年內的60次化療、遠端胰臟腫瘤切除手術、腹腔經皮穿刺引流術與標靶藥物療程等，經過漫長的心靈和身體的雙重風暴，疾病讓她學會了正面勇敢迎戰癌王。

然而，石心梅的人生挑戰並未到此結束，在接受治療的同時，她還肩負照顧高齡母親的重責，儘管身體狀況欠佳，但她仍咬牙撐起照顧與陪伴的重擔。直到母親安詳離世，這讓石心梅感到失落，但同時也對「珍惜陪伴」有了更深的體悟，石心梅回憶當時的心路歷程，語氣平靜而堅定述說著。

▲石心梅與癌奮戰的鬥志，榮獲2024年十大抗癌鬥士殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

母親離世後，石心梅決定將這份愛的延續化為行動，選擇成為高榮台南分院的志工，無論是協助病患掛號、推送輪椅病患門診，或僅僅陪伴長者聊聊天，她都充滿熱忱與活力。她特別擅長與與癌症患者溝通，用自身的抗癌與照顧至親的經驗，鼓勵病友面對疾病，相信即便微不足道的小小舉動，對病友及家屬來說，或許能帶給他們一絲絲溫暖及慰藉。

石心梅回憶著這1年多以來，令她印象深刻的莫過於面對癌症及預立醫療同意書簽立的諮詢時，她除耐心詳細說明外，也以過來人的經驗聆聽對方的心情故事；每每傾聽完後，不僅能感同身受的回應，對每則故事都充滿感動並獲得啟發。她有感而發的說出：「我想，這就是我會願意擔任志工，而且堅持一定要選擇擔任醫院志工的最大原因，不為別的，只希望在抗癌期間，行有餘力之際、生命有限之時，能為同樣也受著病痛折磨的病友及承受巨大照顧壓力的家屬，略進棉薄，與不認識的彼此，共度此段最艱難的時光」。

身為一名志工，石心梅認為自己收穫的遠比付出更多，她表示看到病患、家屬或住民長者因她的陪伴而露出笑容，自己就覺得一切辛苦都值得了。

▲石心梅與癌奮戰的鬥志，榮獲2024年十大抗癌鬥士殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

石心梅與癌奮戰的鬥志，榮獲2024年十大抗癌鬥士殊榮，對於未來，她微笑著說「志工服務是快樂的泉源，是抗癌的良藥，讓我的生命充滿意義，並找到了人生的正向動能」。社工室主任謝宏林說，她的故事是一份鼓舞人心的榜樣，社會需要更多愛與善意，每個人都能成為這份力量~歡迎加入高榮台南分院志工行列。

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