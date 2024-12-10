快訊／母女「遭詐1200萬」走上絕路　警拘捕2名車手帶回偵辦

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市內湖區一對母女因誤信詐騙集團的投資話術，除了積蓄全押下去外，甚至還將房屋拿去抵押借款，陸續以匯款、面交的方式交付現金給車手，金額高達1200萬元，母女倆最後走上絕路，稍早警方將詐騙集團的其中2名車手逮捕歸案。

▲內湖母女雙屍命案，詐團車手到案。（圖／記者黃彥傑攝）

▲內湖母女雙屍命案。（圖／記者黃彥傑攝）

針對本案，內湖警方根據母女匯款紀錄和面交過程相關監視器，鎖定了至少9名車手，進一步查證後，其中5人已因另涉他案在押或入監執行，但有4人仍未落網，警方今出動大批警力鎖定4人行蹤展開行動，稍早已將人拘捕到案並陸續帶回擴大偵辦，另有2人還在搜捕中。

▲內湖分局門外還掛著反詐宣導。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

警方調查，55歲甯女7月間在臉書看到假冒成知名投資理財網紅「柴鼠兄弟」的廣告頁面，遂加入LINE群組，陸續將多年來開早餐店賺來的積蓄投入其中，除此之外，她也邀任職會計師的28歲曾姓女兒加入投資，2人甚至還將房屋抵押借款，不料，當2人陸續以匯款、面交的方式交付超過1200萬元的現金過後，便遭到詐團的理專封鎖，母女倆這才驚覺受騙。

而甯女4日前往內湖警分局港墘派出所報案，承辦的劉姓員警先請甯女準備相關資料，並於6日上午致電甯女，要約定時間進行第2次筆錄，孰料，劉員竟在電話中以戲謔的口吻問被害人，「這個新聞報那麼久了，妳們還會被騙喔？」、「妳怎麼還沒死，怎麼還活著」，甯女與曾姓女兒8日便被發現陳屍家中，引爆社會輿論。稍早警方將詐騙集團車手逮捕歸案了。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995