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社會 社會焦點 保障人權

內湖母女遭詐1200萬報案被嘲諷輕生　警已鎖定取款車手

記者張君豪、黃翊婷／台北報導

台北市內湖區母女雙屍命案震驚社會，甯姓母親與曾姓女兒因誤信詐團假冒的網紅，損失1200萬元，向警方報案，卻被劉姓警員嘲諷「妳怎麼不去死一死」，最終走上絕路。目前，警方透過車手取款畫面，已經鎖定一名涉案人，將積極查緝到案；而劉員的部分，士林地檢署也將朝涉嫌教唆自殺罪嫌偵辦。

▲▼內湖母女雙屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲甯女與女兒8日被發現雙雙陳屍家中。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧案件經過，甯女（55歲）經營早餐店多年，今年7月19日在臉書看到詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」的廣告頁面，心動加入投資LINE群組，陸續匯款、面交超過1200萬元現金，甚至將房屋拿去抵押借款，並邀請任職會計師的女兒（28歲）一起加入，但11月底母女倆遭「理專」封鎖，這才驚覺受騙。

甯女12月4日向內湖警分局港墘派出所報案，6日接獲劉員電話通知準備製作第二次筆錄，沒想到劉員竟出言嘲諷，「這個新聞報那麼久了，妳們還會被騙喔」、「妳怎麼不去死一死」。甯女與女兒最終真的走上絕路，她在遺書中埋怨受到警員嘲諷，還寫下「警察叫我去死」等話。

據了解，劉員是特考班畢業，自2016年起到內湖分局服務，工作年資大約7年多，因為講話溝通方式比較衝，經常被民眾投訴「服務態度不佳」。事發之後，劉員遭懲處一大過並調任警備隊，士林地檢署也將朝警員涉嫌教唆自殺罪嫌偵辦。

▲▼內湖母女疑遭投資詐騙輕生，兒子（藍衣）現身相驗 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲甯女的兒子（藍衣者）現身相驗。（圖／記者黃彥傑攝）

詐團的部分，由於距離詐團犯罪已經經過一段時間，被害人提供的匯款帳號內的款項早已被詐團提領一空，但警方已查獲一段車手取款畫面，目前鎖定涉案人黃姓男子，後續將積極查緝到案。

這起事件引發社會各界關注，台北市警局長李西河震怒，表明這種缺乏同理心且用不當言行挖苦被害人、等同對被害人進行二度傷害的警員已經不適合當警察，劉員將列為加強管制考核、優先汰除對象。

而遭詐團冒名的百萬網紅「柴鼠兄弟」也透過臉書發文表達遺憾，並鄭重聲明「鼠兄弟沒有經營任何LINE群組、沒有任何助理也沒有和其他專家老師合作」，FB、YouTube一定要確認「名字旁邊要有官方認證打勾」的正版帳號，其他都是詐騙。

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