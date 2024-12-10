律師接電信公司身分遭盜電話　2破綻揭穿詐騙！網曝還有新招

記者黃翊婷／綜合報導

台北市內湖區母女遭詐騙1200萬元後輕生的案件，引發社會各界關注。律師林智群分享自己遇到詐騙集團的經驗，對方自稱是電信公司人員，說他被盜用身分辦門號，需要繳交8000元費用，但他一聽就知道是詐騙，「電信公司才沒那麼熱心呢！也不會報出任何地址給一般民眾。」還有網友表示，「醫院代領藥電話」也是詐騙新招。

▲律師林智群自曝，曾接到自稱是電信公司人員的詐騙電話。（示意圖／記者洪巧藍攝，與本文當事人無關。）

律師林智群9日在臉書發文表示，先前曾接到「電信公司人員」來電，說他被盜用身分辦了一個門號，該月帳單是8000元，還報出帳單地址，但他一聽就知道這個一定是詐騙，「電信公司才沒那麼熱心呢！也不會報出任何地址給一般民眾。」

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文章公開之後吸引許多網友留言討論，並分享自己的應對方式，「如果健保局打來說我的健保卡被盜用，我就會說我在健保局上班，他們也會掛電話，信用卡公司也一樣，接到這種電話根本不用急著處理」、「台灣電信公司根本超佛心，就算半年都沒繳錢，也不會被斷電話，只會不斷在帳單上累積欠費」、「這種來電我也接過，我是2萬，說我不處理要告我，我跟他說我喜歡被告」。

還有一名網友分享自己遇到的詐騙新招，日前他突然接到來自花蓮某醫院的電話，說有人拿他的雙證件代領處方箋，想確認是否真有此事，他第一時間被唬住了，一度想去花蓮報案，後來冷靜下來，決定先打電話詢問花蓮的派出所，警員說「電話中提到的警員已經不在原單位」，還問他是不是接到醫院代領藥的電話，這才知道原來這個詐騙方式已經在當地盛行了。

不過，也有網友提醒，現今AI技術強大，詐團可能是想錄音，再利用AI變造進行詐騙，雖然民眾都知道不要被詐騙，但宣傳被騙過程，比宣傳不要被騙重要，很多人包含高知識分子之所以會上當，就是因為不熟悉詐騙過程。