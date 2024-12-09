「脫衣求碰瓷」陳玉珍提告求償150萬　批吳沛憶死不悔改

記者黃哲民／台北報導

立法院上周五（6日）審議《選罷法》修正案，爆發朝野立委激烈肢體衝突，混亂中，國民黨女立委陳玉珍外套敞開、露出內衣，民進黨女立委吳沛憶PO文批陳「意圖製造性騷擾」、「脫衣求碰瓷」等語，陳要求吳道歉更正未果，今（9日）上午到台北地院提告，向吳求償精神慰撫150萬元，陳說若勝訴獲賠償，將捐給公益團體從事性平教育。

▲國民黨立委陳玉珍9日到台北地院遞狀，告民進黨立委吳沛憶說她「脫衣求碰瓷」等語，向吳求償精神慰撫150萬元。（圖／記者黃哲民攝）

陳玉珍今上午10點多，由同黨女立委王鴻薇陪同到北院遞狀。陳受訪說，吳沛憶身會國會議員，做出這種信口開河、不求證事實，顛倒是非、顛倒黑白的行為，「我已經給她時間了，到目前為止，她如果願意來道歉、更正她臉書上所說的錯誤內容，我真的都還是可以原諒她，但是我們遲遲等不到她的道歉」。

陳玉珍表示，當天在立院衝突過程，在場有很多媒體目睹，她出去的時候、外套內的襯衫被扯破，她秀給大家看、大家覺得不好意思，「我說那麼我去廁所脫了給大家看好了」，吳沛憶卻誣賴她「脫衣求碰瓷」，她覺得吳真的是信口開河。

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）

陳玉珍揶揄吳沛憶懂不懂「碰瓷」是對岸用語、「她被統戰還不知道」，且吳口口聲聲支持女權、最支持性別平權，這是吳標榜的進步價值，吳本件對她的批評卻不分青紅皂白。

陳玉珍強調對吳沛憶提告是「非不得已、萬不得已」，若吳求證過，應該來道歉、應該來更正，可是吳死不悔改，「這種個性，就讓法院來還原事實真相！」陳說若勝訴，會將吳的賠償捐給公益團體，做相關性平教育，且吳應道歉，「道歉是基本的！」

▲國民黨立委陳玉珍9日到台北地院遞狀，告民進黨立委吳沛憶說她「脫衣求碰瓷」等語，向吳求償精神慰撫150萬元。（圖／記者黃哲民攝）

國民黨立院黨團6日在立法院院會強推《選罷法》修正案，朝野立委爭搶主席台大亂鬥，先前曾在類似衝突遭碰斷牙齒的陳玉珍，這次因拉扯而露出內衣，事後被吳沛憶PO文指稱「我們都親眼看到，她（陳）自己把拉鍊拉下來，裡面直接是內衣」、「意圖製造性騷擾」、「脫衣求碰瓷」等語。

陳玉珍火大找出當時照片，佐證她的外套袖口處露出內穿的襯衫袖子，反駁吳沛憶說的「碰瓷」。陳喊話「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台」、「誰說謊誰下台」，並要求吳對於這種違反性平觀念的言論，「應該跟我公開道歉，不然咱們就是法院見」。