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疏運滯沖繩「榮耀號旅客」 　交通部協調再增逾千個機位

▲亞洲最大郵輪「MSC地中海榮耀號」今（4）日首度來台。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲地中海郵輪「榮耀號」7日突故障，超過千名台灣旅客滯留在日本沖繩。（圖／MSC地中海郵輪提供）

文／中央社

為疏運因郵輪榮耀號故障導致滯留沖繩的旅客，交通部9日晚上表示，協調國籍航空今、明放大機型外，還有2班加班機，共新增1179個座位，積極協助旅客順利返台。

地中海榮耀號4日搭載4341名旅客從基隆港出發，前往日本展開5天4夜航程，原定中途停靠宮古島、那霸及石垣島，8日上午返回基隆港；因引擎故障滯留那霸，取消後續行程及8日從基隆港出發航次，郵輪公司已派遣工程師登船維修。

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交通部9日晚間指出，榮耀號郵輪故障後，交通部第一時間即介入協調，除要求船公司負起責任照顧旅客，也請民航局協調國籍航空增加運能，協助疏運受影響的旅客。

交通部說，航港局召開應變小組會議，與船公司協調溝通後，榮耀號郵輪預估最快本月11日才能檢修完成，且將空船不載客返台，目前已宣布明天自日本返回基隆的航次取消，這次疏運已無旅客搭乘郵輪返台選項，旅客需靠空運疏運才能儘速返台。

交通部表示，經民航局協調後，國籍長榮與華航兩家航空公司今天有2架次放大機型，明天亦有3架次放大機型，另華航與星宇明天將飛航加班機，2日共可增加1179個座位，航港局已要求相關旅行社預先準備旅客返台後陸運接駁。

交通部說，除有部分旅客已自行安排返台行程外，目前已根據船公司所提需求安排充足運能，明天應可將有返台需求旅客疏運回台，後續如有其他新增需求，民航局會協調航空公司持續提供協助。

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