亞太最大郵輪「榮耀號」故障滯留沖繩　近7千人行程大亂

▲亞太最大郵輪「地中海榮耀號」故障滯留那霸，近7000旅客行程受到影響。（圖／MSC地中海郵輪提供）

記者趙蔡州／綜合報導

亞太地區最大郵輪地中海榮耀號「地中海榮耀號」（MSC）近日從基隆港出發，原本預定航經沖繩宮古島、那霸及石垣島後，於8日回到基隆港，不料郵輪7日突然發生故障，必須停留在那霸維修，導致8日返回基隆的行程確定取消，回港及上船的旅客預計有近7千人受到影響。

地中海榮耀號（MSC）是亞太地區最大噸位的郵輪，噸位達到17.2萬噸，最大載客量可容納5686人，今年首度以基隆港為母港，採取基隆、那霸雙母港模式營運。地中海榮耀號本月4日從基隆港出發，計畫航經宮古島、那霸及石垣島等地，進行5天4夜旅程後，最終於8日返回基隆港。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料地中海榮耀號7日突然發布通報，表示由於技術原因，必須要停留在那霸進行維護，不但7日前往石垣島的旅程取消，連8日返回基隆港、從基隆港出發的新旅程也全部取消。據悉，郵輪上預計要返回基隆港的旅客有4886人，而8日準備從基隆港登船的旅客則有2100人，預計共有6986人行程受影響。

地中海榮耀號表示，郵輪最快預計10日才會回到基隆，4日登船的旅客將安排飛機回台。船務代理公司7日下午也表示，榮耀號因技術原因必須在那霸維修，導致乘客行程影響受到影片非常抱歉，目前已通知8日要登船的旅客航程取消，至於滯留那霸的旅客回國及賠償問題，將由郵輪公司進行安排。