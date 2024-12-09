接待陸生團遭提罷免！台大社科院學生會長道歉「確實有思慮不周」

▲陸生團日前到台大進行交流，台大學生舉牌喊口號。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

馬英九基金會日前邀請北京大學、清華大學等7所大學的陸生團來台訪問，3日上午前往國內學術龍頭台灣大學社科院參訪，不過由於當中一名女學生曾稱對「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，引來台大部分學生不滿，甚至發起連署要罷免負責接待的社科院學生會會長郭又睿。對此，郭又睿今（9日）發出聲明公開道歉，承諾將誠心檢討溝通程序。

馬英九基金會日前邀請中國桌球奧運金牌選手馬龍與陸生訪問團來台，不料其中一名學生在參訪時以「中國台北隊」祝賀台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍，引發爭議，有30多名台大生更趁著陸生團3日前往台大社科院參訪時到場聚集抗議，場面混亂一度讓校方急派校安人員維持秩序。

事後，台大社科院學生會在臉書發文回顧接待情況，卻引發更大的討論，更有部分學生連署，要求罷免學生會長郭又睿。提出罷免案的台大政治系學生李瑞霖表示，並非所有社科院學生都支持學生會在此次活動中的立場與處理方式，罷免提案的核心目標是希望傳達出社科院學生的多元聲音，希望藉由民主程序，讓全體學生對事件的處理表達立場與意見，檢討郭又睿是否應負起政治責任。

對此，郭又睿今（9日）在臉書發文表示，台大作為第一學府，學風自由，他相信即便有歧異，也能求同存異，理性共處。他強調，此次接待訪團，完全秉持學術互動與學生交流的純粹性質，與政治或價值判斷無關。

不過，郭又睿也坦承，在活動的公開性和學生公開招募等方面，確實存在思慮不周之處，他向社科院學生表達歉意，承諾會誠心檢討溝通程序，未來若舉辦類似活動，會擬定公開透明參與的活動規劃，並善盡溝通責任。

郭又睿表示，將持續服務、守護學生自治，並堅持「聚焦學生」、「關注學權」、「恪守學生自治精神」的承諾，他也將深入檢討此次事件，並從中學習，以提供更好的服務給學生。

郭又睿聲明全文如下：

大家好，我是社科院學生會會長郭又睿。



我一直都認為，台大做為第一學府，學風自由，即便有歧異，也能求同存異，理性共處。



【院學會的立場就是開放、交流】



我始終相信，開放及交流一定好過於不開放及不交流。社科院學生會此次接待訪團，完全是秉持著學術互動與學生交流的純粹性質，與政治或價值判斷無關。



我在選前承諾，院學會不會公開對於政治性或牽涉價值的議題進行表態。此次交流活動，正是秉持著這個原則，完全無意在兩岸國族認同的意識形態上做出任何價值推動，也絕不介入相關爭議。



做為這次學生交流的負責人之一，承辦此次活動，是以學生出發，協辦針對訪團學生及社科院學生的學術交流，並希望對岸知名體育選手能夠來台大與紛絲見面，初衷在於促進兩岸頂尖大學學生的交流對話，所以院學會將其定調為再一般不過的學生交流，無其他附加意涵。



【活動流程及公開貼文爭議】



關於本次活動的流程及交流學生招募，我意識到社科院學生會的溝通管道上尚有不足之處。雖然整體活動為校方及院辦主辦，院學會協辦，但針對「活動公開性」、「交流學生公開招募」等方面，確有思慮不周之處，在此我本人向社科院學生表達歉意，並承諾，誠心檢討溝通程序，未來若有舉辦類似的活動，一定會詳細擬定公開透明參與的活動規劃，並善盡溝通責任。



當天活動流程，是與社科院辦公室共同協調，院辦負責典禮及校園巡禮行程的規劃、與馬英九基金會接洽、以及招募部分交流同學；院學會則負責招募多數交流同學及雙方學生交流事宜。我本人在活動規劃期間也密集與院辦溝通，並提出相關疑慮，以求雙方資訊透明。



當天典禮，校長陳文章、社科院院長張佑宗亦出席，代表院方及校方的積極參與。院學會當然期待與訪團進行更細緻的對話、交流，本人也確實有向訪團學生導覽校內美景、知名地標，然而，對於院辦安排的整體行程，中間經歷無法進行深入交流對話的插曲，我深表遺憾。



此外，交流活動紀錄貼文，院學會陳述交流活動與精神，然而，面對如此重大及敏感的活動，在公開發文的措辭上必須更加謹慎，若造成各界誤會及紛擾，一定虛心檢討，並承諾，未來院學會在公開發文的流程與語言表達上，一定會更加慎重。



【回應罷免案之錯誤訊息】



罷免會員稱：『無法向社科院學生會就此活動表達意見』



在活動前，沒有學生或單位，向院學會的公開對口（粉專、信箱等），對於活動流程表達意見。院學會也從未就任何形式上，阻止社科院學生對於活動表達意見。



罷免會員稱：『（舉牌行動）這些事情卻未被社科院學生會呈現在同日傍晚發出的活動回顧貼文中，社科院學生會對社科院學生的意見視若無睹』



相關舉牌行動並非院學會活動流程之一環，未出現在活動紀錄貼文中合情合理，就此來指控院學會對社科院學生的意見視若無睹，我恕難苟同！



院學會完全尊重學生意見的公開發表，但基於不公開針對價值性議題進行表態的既定原則，沒有義務要在公開貼文中呈現相關行動資訊，我認為秉持原則，才是實現對社科院學生的承諾！



【院學會這學期做了什麼】



最後，本人期待社科院學生看到院學會這一個學期來的成效，以及承諾對於學生自治組織應有本質的舉體實現。



「恢復院櫃借用」



恢復已停擺整整一年之久的院櫃借用服務，提供社科院學生更為便捷的置物空間。



「管理開放空間」



院學會持續積極管理社科院開放空間，使得社科院學生能有更為優良的開放空間使用。



「學權議題參與」



我參與各式會議，了解院務相關事宜，並依選前承諾公布會議相關資訊及本會作為，關注「社科院男廁小便斗隔板裝設」、「社科圖鳥類窗殺」及「販賣機設置」等相關議題，積極追蹤！



「社科院本土語言講座」



院學會舉辦的社科院本土語言講座，邀請學生自治界優秀學長姐與社科院學生分享台大校園本土語言倡議及使用空間，聚焦於校園內，兼顧學生權益及多元價值。



我落實「聚焦學生」、「關注學權」、「恪守學生自治精神」的承諾，五個月前剛上任的我跟現在的我，沒有變。我將持續服務、守護學生自治！



社科院學生會會長 郭又睿