　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

綠蠵龜寶寶全部變母的！暖化害的　台大提「孵化關鍵」解滅絕危機

▲▼台大與中研院的研究發現，全球暖化導致綠蠵龜寶寶性別比例失衡。（圖／台大提供）

▲台大與中研院的觀察研究發現，全球暖化導致綠蠵龜寶寶性別比例失衡。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大與中研院組成的研究團隊，在太平島進行綠蠵龜產卵行為進行調查，發現全球暖化導致孵化卵窩的沙灘溫度不斷上升，預期將導致孵化稚龜全部為雌性，再次反映過去已發現氣候變遷對綠蠵龜族群性別比例失衡的深遠影響。學者建議，在孵化決定性別關鍵期應適時提供額外降溫措施，將成為保育海龜的有效策略。

全球暖化不僅對人類造成衝擊，也對生物棲地與種族繁衍帶來負面影響。台大漁業科學研究所教授柯佳吟與劉璁翰博士後研究員、大氣系教授林博雄，與中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修、陳昭倫組成研究團隊，在海委會、國科會等單位協助下，研究人員在國境之南的南沙太平島，連續密集進行全球關注物種綠蠵龜產卵行為觀察及沙灘棲地調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台大與中研院的研究發現，全球暖化導致綠蠵龜寶寶性別比例失衡。（圖／台大提供）

▲台大與中研院團隊前往太平島，進行綠蠵龜產卵行為調查。（圖／台大提供）

研究團隊透過綠蠵龜卵窩環境，從母龜產卵到稚龜孵化進行連續監測，詳細記錄海龜孵化過程的環境變化。結果顯示，比較低、中、高三種日照曝曬環境下的卵窩，受樹林長期遮蔭的低日照曝曬組卵窩溫度最低，稚龜畸形率也最低，表明有遮蔭的棲地條件對綠蠵龜後代的孵育最為有利。

不過，研究團隊發現，受到全球暖化影響，沙灘溫度不斷上升，即便在有樹蔭的低日照組，卵窩的平均溫度仍會達到30.38°C的高溫，尤其在決定性別的關鍵期，更曾被記錄到高達31.53°C高溫，預期這樣高溫將導致孵化的稚龜幾乎全部為雌性，也再次反映過去已發現，氣候變遷對於綠蠵龜族群性別比例失衡造成深遠影響。

▲▼台大與中研院的研究發現，全球暖化導致綠蠵龜寶寶性別比例失衡。（圖／台大提供）

▲研究發現，在有遮蔭條件的低日照組別，孵化率較高，畸形率較低，在超過31度下，孵化率較低且雌性比例高。（圖／台大提供）

研究團隊同時比較過去20年間世界各地主要海龜產卵棲地的數據，發現沙灘與卵窩溫度皆呈現上升趨勢。研究團隊認為，在當前氣候暖化背景下，若僅沿用以往提供自然或人為遮蔭保育策略，對於減緩海龜族群雌性化的效果可能極為有限。而在決定性別的關鍵期，適時提供額外降溫措施，或將成為應對氣候變遷下海龜保育的另一有效策略。

台大表示，研究團隊也藉由連續記錄，成功預測綠蠵龜卵窩孵化成功與失敗的可能狀況，研究成功獲得熱帶地區綠蠵龜產卵現況的重要資料，為未來海岸與海洋生態保育提供關鍵的科學依據，並已發表在國際重要生物保育期刊《Biological Conservation（生物保育）》。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
金顯龍計畫曝光！韓媒踢爆：藉空飄氣球「攻擊北韓」
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
亞太最大郵輪「榮耀號」故障滯留沖繩　回不了台！7千人行程大亂
女星19歲陪睡名導一夜3次　驚人近況曝光
伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突
耗資20億！　全台最大「燒肉園區」開幕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

陳世凱上任百日挑戰「從非交通出身到有感拆彈」　好感度奪第1

先濕後乾！周六挑戰強烈冷氣團連凍3天

綠蠵龜寶寶全部變母的！暖化害的　台大提「孵化關鍵」解滅絕危機

男友搶周杰倫4張票「沒一張是她的」　女粉氣到想分手

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

起床腳邊多毯子！調監視器查看 爸媽見孝女貓貼心舉動：沒白疼了

枕邊狗陪睡背對大嘆氣　媽傻眼：是有多無奈？

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

陳世凱上任百日挑戰「從非交通出身到有感拆彈」　好感度奪第1

先濕後乾！周六挑戰強烈冷氣團連凍3天

綠蠵龜寶寶全部變母的！暖化害的　台大提「孵化關鍵」解滅絕危機

男友搶周杰倫4張票「沒一張是她的」　女粉氣到想分手

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

佐佐木朗希冬季會議提入札　開放大聯盟30隊競標

全韓關注彈劾案！林英雄遭批冷漠　私訊回「為什麼要發聲」掀熱議

Uber Eats「12月限定優惠」懶人包！肯德基、胖老爹買1送1

台鐵票價明年春節後喊漲「交長開綠燈」　高鐵調漲1原則也能討論

金顯龍計畫曝光！韓媒踢爆：藉空飄氣球「攻擊北韓」發布戒嚴

萬人湧香港「寶可夢GO City Safari」　台灣遊客：規劃4天行程

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

國營事業人事「政策配合」4考量　交長曝：高鐵年終獎金有好消息

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

從一碗一塊錢攤車開始賣起！嘉義人涼麵愛店　40元魚羹用料太實在

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

音樂祭射遠燈　鴨農崩潰：鴨群受驚死一堆

高中生車廂「跳抖音舞」　北捷回應了

明最凍探14度　下周冷雨交加「急墜10度」時間出爐

演唱會RAP男早唱過〈告白氣球〉！影片被挖出

射手注意安全！12星座「最新一週運勢」來了

郵輪「榮耀號」故障　7千人行程大亂

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

樂天前領隊有新工作了「地表最正啦啦隊」動向曝

男友搶周杰倫4張票「沒一張是她的」　女粉氣到想分手

做保全「滑手機就有錢領」！他回工廠崩潰

想當台系帥哥！日網紅「剪完台男潮頭」傻爆眼：在騙我？

更多熱門

相關新聞

以「台大」為名侵權！補習班與台灣大學和解　將撤換商標

以「台大」為名侵權！補習班與台灣大學和解　將撤換商標

台北市一間補習班多年來以「台大」為名，被台灣大學控告侵權。校方今天證實，雙方已達成和解，補習班須全面撤換招牌、網頁等，不能再有「台大」中英文字樣。

2救傷綠蠵龜回歸大海　小朋友見證

2救傷綠蠵龜回歸大海　小朋友見證

馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

馬龍訪團陸生稱「中國台北」　台大、清大、中山女高學生盼對等交流

復旦女大生「中國台北」言論遭抗議　蕭旭岑批民進黨霸凌

復旦女大生「中國台北」言論遭抗議　蕭旭岑批民進黨霸凌

不孕症竟與腸道菌相關！台大攜手中研院破解

不孕症竟與腸道菌相關！台大攜手中研院破解

關鍵字：

台大中研院全球暖化綠蠵龜

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

新崛江「被人潮塞爆」！在地人超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

「0度線」恐逼近　挑戰首波強烈冷氣團時間曝

20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名被公開

女打電波麻醉完身亡　主刀醫師回應

32%台人恐中鏢！染皮蛇「5族群」最危險

鄧愷威被巨人簽回　明年力拚重返大聯盟

丈夫生前偷吃女優級女友　妻整理遺物才知情

「大家都不戴口罩了」　台大醫示警1病恐大流行

周杰倫認出24年歌迷「還喊出名字」

女「電波拉皮」打麻醉　突搶命不治

生理期也闖紅燈！人妻和小王做到進醫院

更多

最夯影音

更多

周杰倫大巨蛋合體動力火車　「有人沒買到票～有人去下水道～」

周杰倫合體動力火車：有人去下水道～　林書豪走音遭虧「還是打籃球吧」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

4大胃王嗑光20KG炒麵　店家驚呆狂拍：嚇S人喔

看周杰倫演唱會「門票不見」　竟被家中幫傭誤當垃圾丟掉

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面