朱立倫嗆「以戰止戰」綠大罷免　李彥秀預告：國民黨會戰到底

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

被問到民進黨明年可能展開大罷免，國民黨主席朱立倫昨日表示，基隆市民用善良支持謝國樑、反惡罷，若民進黨再這樣惡意的罷免，國民黨會「以戰止戰，力戰到底。」國民黨台北市黨部也傳出不排除反制。國民黨立委李彥秀今（8日）說，自己並未與台北市黨部主委黃呂錦茹討論反制的策略，而朱立倫的意思，應該是指「力戰到底、力挺到底」。

李彥秀認為，民主政治本來就有定期改選的機制，罷免機制都是例外中的例外，都是備而不用的最後手段。她並指出，立委才剛剛就任，綠營側翼就開始高喊「大罷免」；東岸商場爭議，基隆市政府守護市民的財產，取得司法上5連勝，民進黨高層卻肆無忌憚的直接介入罷免，把罷免搞成仇恨動員，搞成「輸不起的延長賽」，損失的不僅是基隆的發展，更是台灣社會的團結。

李彥秀強調，國民黨從不畏戰，也不懼戰，基隆市長罷免案證明，只有團結面對威脅，只有勇敢面對仇恨，公理與正義才能獲得伸張。

李彥秀也勸，民進黨與其一天到晚拚政治，一天到晚搞鬥爭，不如好好把經濟搞好，好好把民生搞好，用行動改善人民的生活，用行動挽救賴清德低迷的聲望，用行動爭取2026選舉的支持。

李彥秀說，自己作為民意代表天天都在基層為民眾發聲，為民眾打拚，面對罷免的威脅與挑戰，相信民眾最後的智慧與判斷，而黨中央的立場就是絕對不會客氣，要以戰止戰，力戰到底，自己還是要規勸民進黨「當家不鬧事」，用暴力企圖掩蓋執政的無能，台灣人民都看在眼裡。

