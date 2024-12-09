敘利亞總統阿塞德逃亡前「曾秘密求助川普」！　1交換條件曝光

▲彭博社爆料，阿塞德在逃亡前曾經尋求拜登與川普的協助。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

隨著敘利亞反政府武裝團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）持續進攻，阿塞德政權8日正式垮台，據傳阿塞德本人早已帶著妻小逃至俄羅斯。《彭博社》報導，阿塞德在逃亡前其實曾經透過非正式管道秘密聯絡美國總統拜登與總統當選人川普，並示弱求助，聲稱若美國願協助，敘利亞將與所有伊朗支持的激進派組織斷絕往來，與以往態度180度大轉變。

根據《彭博社》引述消息人士報導，阿塞德政權統治敘利亞50餘年，然而政府卻經常使用暴力鎮壓平民。而總統阿塞德本人其實早就預感反抗軍會進攻首都並發動政變，為了避免失去大片江山，他曾經透過非正規管道私下聯絡拜登、川普，希望獲得對方協助，以保全自己的勢力，或是爭取安全逃亡的可能性。

▲敘利亞阿塞德政權垮台，首都大馬士革民眾慶祝。（圖／路透）



阿塞德曾向美國提議，如果西方國家的勢力願意阻止叛軍繼續進攻，敘利亞政府將會切斷所有與伊朗支持的武裝組織的聯繫，包括真主黨在內。

不僅如此，他還派遣敘利亞基督教領袖前往匈牙利與匈牙利總理維克多（Viktor Orbán）會面，並向對方大打宗教牌，聲稱如果回教的反叛軍得逞，敘利亞的基督徒將會遭受迫害。而他此舉，也是希望透過與川普交好的維克多，讓川普了解到伊斯蘭武裝力量崛起後對少數群體造成的危害。

儘管阿塞德用盡手段在國際間尋求支持，但川普早已公開表示，美國不應捲入敘利亞的內戰，因為這並非美國的戰鬥，認為應該當地自行解決。