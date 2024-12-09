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綠鬣蜥獵捕令惹議　林業署駁「重賞」：僅微調成年蜥移除單價

▲移除綠鬣蜥 。（圖／屏東縣農業處提供）

▲綠鬣蜥肆虐南台灣，林業署祭出獵捕令，開放民間團體和個人受訓後加入獵捕行列 。（圖／屏東縣農業處提供）

記者楊惠琪／台北報導

近來南台灣掀起綠鬣蜥之亂，全台野外族群粗估已達20萬隻，農業部祭出「全台獵捕令」，開放專業團隊與受過訓練的團體和個人捕捉，移除費用最高每隻500元，引發外界質疑政府「重賞」將助長非法養殖、過度獵捕恐誤傷其他物種等歪風。林業及自然保育署今（9）日澄清，僅針對具繁殖力的成年蜥蜴微調移除單價，其他單價並未調整，絕無所謂重賞情事。

林業署表示，上月22日召集地方政府商討綠鬣蜥移除精進策略，會中訂定的精進策略包括增加移除團隊及積極運用槍枝等高效工具、移除行動不因年度交接而中斷，此外，為避免移除團隊集中於提供較高移除費用縣市，協調各縣市訂定一致的移除費用，僅依據專家意見針對具繁殖力的成年蜥蜴微幅提高移除單價，以更有效抑制綠鬣蜥族群成長，其餘單價並無調整，澄清沒有所謂「重賞」情事。

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林業署說明，綠鬣蜥移除單價經討論後達成全國一致共識，針對具有繁殖力的成蜥（吻肛長30公分以上）微幅提高移除費用，委託專業廠商移除因含後續屍體處理費用，給予較高單價，成蜥每隻500元、未達30公分每隻200元；完成受訓參與移除民眾給予成蜥每隻250元、未達30公分每隻100元獎勵，除現金外也可提供等值的禮券或農產品。

林業署指出，除了防治移除外，也從源頭管制雙管齊下，林業署早在2015年6月起禁止綠鬣蜥輸入，阻斷其輸入源頭；自2020年9月更進一步將綠鬣蜥公告為「有危害生態之虞非我國原生物種」，要求已飼養者辦理註記與登記，並嚴禁繁殖，若飼養未登記或已登記卻私下繁殖者，將依《野生動物保育法》予以處罰。

林業署說，農業部已於12月5日成立綠鬣蜥防治應變小組，成員除林業保育署外，更從通報、移除、監測三大面向，納入生物多樣性研究所、農田水利署、農村水保署，農糧署、農業試驗所及農業改良場等農政機關與試驗單位，整合全部資源並依專業職掌與轄區明確分組分工，提升綠鬣蜥通報、監測與移除成效。

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