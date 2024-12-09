　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」：搖滾區6成的人都在滑手機

▲▼周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫連開4場仍有粉絲買不到票。（圖／杰威爾提供）

記者施怡妏／綜合報導

天王周杰倫（周董）5日起在台北大巨蛋開唱，睽違7年開唱，門票一票難求，甚至有死忠歌迷在大巨蛋場外求票，就有網友抱怨，很多網紅藝人都有公關票可以進場，發文狂炫耀，還有人在網路上高調售票，真正想聽歌的粉絲都搶不到票，「還調侃去下水道聽你演唱會的鐵粉？」貼文爆共鳴。

有網友在Dcard發文，讓家人和藝人朋友參加演唱會是合理的，且一些歌手之間確實有交情，但有件事情他始終感到不解，「你周杰倫會怕自己演唱會的票賣不完？會怕還會開到四天？不實名制，然後搞得一堆鐵粉在外面聽」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更奇怪的是，許多網紅輕輕鬆鬆就拿到票，甚至還不只1張，有的人拿了4張、8張，高調在網路上發文，原PO表示，普通老百姓要搶到一張就已經非常困難了，「那些網紅靠公關就可以拿到一堆票，不要再說是主辦方的問題，還是公司的問題，你周杰倫難道沒有辦法決定這些事情？難道會不知道？」

他也提到，搖滾區坐了很多網紅、網美，有6成的人都在滑手機，根本沒有認真聽演唱會，「讓黃牛大肆漲價，讓公關大肆給票，真正可憐的鐵粉必須要在下水道找地方聽音樂，還被調侃，或是在外面沒有辦法了，在那邊求票舉牌子，怪不得大家都哈日韓」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼真正想聽歌的粉絲都買不到票。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

貼文爆共鳴，網友直呼失望，「不出意料，周杰倫演唱會在沒有實名制的情況下，已變成網美網紅跟風炫耀的大型現場，平常版面都是韓團跟抖音歌，現在都變成從小聽周杰倫長大的老粉了」、「真的很難過，我有朋友有拿到公關票的都說，今年真的超級多公關票，甚至連2880的位置都發到了」、「明明可以實名制的東西在那邊裝不知道，然後調侃外面粉絲，說真的那些粉絲當下聽到有多難過，他們何嘗不想去會場裡面聽？」

還有進場的網友分享，「有幸參加到其中一場的我完全認同欸，一堆跟風、網美假粉坐在最前面，滑手機自拍，會唱的沒幾首，還有看到在打手遊跟睡覺的」、「我坐的那區幾乎三分之二都不是拿ibon領的票，我前面和旁邊都是來自拍，拍螢光棒，從開場拍到結束，我真沒誇飾」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！
快訊／諷「新聞報那麼久還被騙」　警遭記大過、送檢方續查
周杰倫4場完整歌單＋到場藝人一次看！
胡瓜、Sandra節目收攤　僅播10個月
快訊／新莊夫把妻推下14樓　她當場死亡
山下智久朝聖周杰倫「真實關係曝光」！為了他特地來台
獨／母女雙亡　生前遭警諷「新聞報那麼久還被騙」...分局將懲
快訊／高鐵淋水媽再發文！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵淋水媽再發文　曝雙方「互相道歉了」：選擇繼續往前走

「0度線」接近北台灣　氣象署解釋：是1500公尺高空氣溫

周董演唱會有人「趴睡、打手遊」！沒票鐵粉心痛：真的會破防

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」：搖滾區6成的人都在滑手機

高鐵TGo會員點數12／31到期　「99點換咖啡」使用攻略一次看

家長請全班「喝手搖飲」反被討厭！她不爽：自作主張　兩派戰翻

北台灣雨連下3天　冷氣團周末報到「中部以北低溫12度」

防語音詐騙！台科大研發「護聲符」APP可分辨AI與真人

「銀杏果黃金蟲草滴丸」 對抗糖尿　慈院分享令人振奮研發成果

高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得阿

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

高鐵淋水媽再發文　曝雙方「互相道歉了」：選擇繼續往前走

「0度線」接近北台灣　氣象署解釋：是1500公尺高空氣溫

周董演唱會有人「趴睡、打手遊」！沒票鐵粉心痛：真的會破防

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」：搖滾區6成的人都在滑手機

高鐵TGo會員點數12／31到期　「99點換咖啡」使用攻略一次看

家長請全班「喝手搖飲」反被討厭！她不爽：自作主張　兩派戰翻

北台灣雨連下3天　冷氣團周末報到「中部以北低溫12度」

防語音詐騙！台科大研發「護聲符」APP可分辨AI與真人

「銀杏果黃金蟲草滴丸」 對抗糖尿　慈院分享令人振奮研發成果

高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得阿

103.9萬起！台灣「Hyundai Tucson」漲價　百萬內交棒全新跨界休旅

12月發錢了！勞保局18筆款項接力入帳　這筆錢近4萬「1狀況」領嘸

尹錫悅完蛋？國會明表決「叛亂特檢調查案」　總統無權否決

傳逾10萬人遭囚！敘利亞「地下牢房」被攻破　煉獄折磨內幕曝光

快訊／南韓總統尹錫悅遭到「限制出境」！

國民黨怕民進黨戒嚴！　朱立倫力挺許宇甄提案修《戒嚴法》

韓國務總理也慘了！最大在野黨擬發動「國會彈劾」：他曾參與叛亂

雪隧逼車狂魔！一路狂閃遠光燈按喇叭　苦主曝：小孩嚇到大哭

代誌大條！諷被害人釀雙屍命案　警遭記大過調職+送檢方續查

快訊／台股收盤上漲79.98點　台積電漲10元至1075

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

目擊者曝「高鐵女是不小心的」：她很抱歉

台女赴大陸手術！下體慘變鋸齒狀悲痛勸世

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

妻堅持住40萬月子中心！鄉民聽完戰翻

高鐵淋水媽再發文！曝雙方互相道歉了

真有人為周杰倫「潛入下水道」？衛工處回應

「才摸女友1部位」他手狂飄臭味　一票人懂：聞上癮

阿妹沒準備就被cue！「1點超猛」全場跪了

女兒長腦瘤！開刀到一半…醫師突脫口「找不到腫瘤」

高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得

更多熱門

相關新聞

周董演唱會有人「趴睡、打手遊」　鐵粉破防

周董演唱會有人「趴睡、打手遊」　鐵粉破防

天王周杰倫在大巨蛋辦的《嘉年華世界巡迴演唱會》8日完美落幕，網上仍話題不斷。就有粉絲看到其他觀眾一些令人傻眼的舉動，像是在位子上睡覺、打手遊、自拍等等，忍不住為真粉抱不平，「花5880進來聽周杰倫唱安眠曲的嗎」、「別人在外面辛苦求票，啊你在配周杰倫歌聲打遊戲」，掀起議論。

家長請全班「喝手搖飲」反被討厭！兩派戰翻

家長請全班「喝手搖飲」反被討厭！兩派戰翻

蔡阿嘎驚見「山下智久在大巨蛋」：賺爛！

蔡阿嘎驚見「山下智久在大巨蛋」：賺爛！

副院長酸官員遭拔官　小港醫院：一場誤會

副院長酸官員遭拔官　小港醫院：一場誤會

母女誤信假百萬理財網紅　崩潰赴黃泉

母女誤信假百萬理財網紅　崩潰赴黃泉

關鍵字：

周杰倫演唱會票房網紅爭議

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

高鐵女遭家長拿水淋頭！乘客還原經過

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

超越大谷！大都會250億簽下索托

更多

最夯影音

更多

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面