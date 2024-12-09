對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」：搖滾區6成的人都在滑手機

▲周杰倫連開4場仍有粉絲買不到票。（圖／杰威爾提供）



記者施怡妏／綜合報導

天王周杰倫（周董）5日起在台北大巨蛋開唱，睽違7年開唱，門票一票難求，甚至有死忠歌迷在大巨蛋場外求票，就有網友抱怨，很多網紅藝人都有公關票可以進場，發文狂炫耀，還有人在網路上高調售票，真正想聽歌的粉絲都搶不到票，「還調侃去下水道聽你演唱會的鐵粉？」貼文爆共鳴。

有網友在Dcard發文，讓家人和藝人朋友參加演唱會是合理的，且一些歌手之間確實有交情，但有件事情他始終感到不解，「你周杰倫會怕自己演唱會的票賣不完？會怕還會開到四天？不實名制，然後搞得一堆鐵粉在外面聽」。

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更奇怪的是，許多網紅輕輕鬆鬆就拿到票，甚至還不只1張，有的人拿了4張、8張，高調在網路上發文，原PO表示，普通老百姓要搶到一張就已經非常困難了，「那些網紅靠公關就可以拿到一堆票，不要再說是主辦方的問題，還是公司的問題，你周杰倫難道沒有辦法決定這些事情？難道會不知道？」

他也提到，搖滾區坐了很多網紅、網美，有6成的人都在滑手機，根本沒有認真聽演唱會，「讓黃牛大肆漲價，讓公關大肆給票，真正可憐的鐵粉必須要在下水道找地方聽音樂，還被調侃，或是在外面沒有辦法了，在那邊求票舉牌子，怪不得大家都哈日韓」。

▲▼真正想聽歌的粉絲都買不到票。（圖／翻攝自Dcard）



貼文爆共鳴，網友直呼失望，「不出意料，周杰倫演唱會在沒有實名制的情況下，已變成網美網紅跟風炫耀的大型現場，平常版面都是韓團跟抖音歌，現在都變成從小聽周杰倫長大的老粉了」、「真的很難過，我有朋友有拿到公關票的都說，今年真的超級多公關票，甚至連2880的位置都發到了」、「明明可以實名制的東西在那邊裝不知道，然後調侃外面粉絲，說真的那些粉絲當下聽到有多難過，他們何嘗不想去會場裡面聽？」

還有進場的網友分享，「有幸參加到其中一場的我完全認同欸，一堆跟風、網美假粉坐在最前面，滑手機自拍，會唱的沒幾首，還有看到在打手遊跟睡覺的」、「我坐的那區幾乎三分之二都不是拿ibon領的票，我前面和旁邊都是來自拍，拍螢光棒，從開場拍到結束，我真沒誇飾」。