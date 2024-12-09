家長請全班「喝手搖飲」反被討厭！她不爽：自作主張　兩派戰翻

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名媽媽日前發文抱怨，有家長擅作主張「請全班喝飲料」，且手搖飲中還加了珍珠等配料，重點是還不能不拿，讓她相當困擾。這番話掀起兩派論戰，一票人不以為然吐槽，原PO太玻璃心，「妳確實挺難搞的」，不過也有家長表示能理解。

該名母親在臉書社團「小一聯盟」表示，「我真的很討厭自作主張、帶手搖飲給全班同學的家長，特別是奶茶還加珍珠、椰果等，一堆有的沒有的配料。不拿還不行，也不敢跟老師反應，就怕變成難搞家長。」

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對此，一派人傻眼直呼，「不會啊，直接跟老師說你的小孩不能拿就好啦」、「拿了但不要喝啊！帶回家你愛怎麼處理就怎麼處理」、「其實家長是好意，可以跟孩子說帶回家再處理就好」、「沒那麼嚴重，讓孩子學著自律，知道自己不能喝就好了啊，然後一定會有同學搶著要接收」、「玻璃心耶！請客還要被罵，不能喝就不要喝呀！誰知道誰家規矩一堆呀」、「拿了也可以轉送給想喝的同學啊，有什麼難度？」「我家小朋友腸胃不好也不能喝，但我不會因此生氣，畢竟對方家長也是好意」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫）

不過，也有不少家長能理解原PO，留言道「同感+1」、「真的，我也很討厭」、「我兒子都不喝，然後帶回家倒掉」、「我們老師很棒，他在群組很委婉地跟家長們說，不要再帶飲料和糖果、餅乾給孩子們吃了」、「之前有家長分享奶茶給二年級的孩子，有個孩子喝了失眠，媽媽上來反應，還被其他家長砲轟，好可憐」、「為什麼會有家長拿手搖飲去學校？到底是多白癡」。