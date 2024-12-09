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副院長臉書酸官員竟遭「違反醫德」拔官　小港醫院：一場誤會

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市衛生局與市立小港醫院爆發拔官衝突，小港醫院副院長馮明珠因在臉書留言諷刺衛生局官員，竟遭衛生局以違反醫德為由，發函院方將她解職，12小時內又發函撤回拔官的命令，引發爭議。對此，小港醫院表示，跟市府之間經過一連串溝通，已經釐清很清楚，事件也落幕，未來在市民健康上會一起努力。

▲小港醫院。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市政府衛生局12小時內發函拔官又撤回，引發爭議。（資料照／記者許宥孺攝）

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這起爭議發生在10月中旬，當時馮明珠在衛生局科長臉書留言，諷刺醫療專業遭「官」踐踏，更爆料科長曾「請託掛號、病房」。衛生局認為「已構成醫德促進之妨礙」，便發函要求該院限期拔官。未料，不到12小時，衛生局又再度去函，撤回前述公文，引發爭議。

出身高醫的小港醫院副院長馮明珠（圖）在臉書留言諷刺官員，衛生局去函限期解職後卻又在12小時內撤回。（翻攝馮明珠臉書）

▲出身高醫的小港醫院副院長馮明珠（圖）在臉書留言諷刺官員，衛生局去函限期解職後卻又在12小時內撤回。（翻攝馮明珠臉書）

小港醫院副院長李永進今日受訪表示，這件事其實發生之後，跟市府之間經過一連串溝通，已經釐清很清楚，也落幕了，馮副院長長期關心弱勢族群，對於公共政策的倡議跟投入都很用心，希望市民或大眾把焦點放在馮副院長的這些議題上。小港醫院長期跟市府之間的溝通很暢通，是很好的合作夥伴，未來在市民的健康上會一起努力。

▲▼小港醫院副院長李永進。（圖／記者吳世龍攝）

▲小港醫院副院長李永進。（圖／記者吳世龍攝）

李永進說，馮副院長及官員他們是彼此臉書上的好友，常有互動，他還是強調醫院跟市府之間的來往溝通很頻繁，溝通也無礙，未來在市民健康上會不斷努力。

至於院方收到拔官公文後是否有執行以及馮副院長的心情？李永進說，因為整個事件是一場誤會，沒有實質動作產生，他並說，不管是誰遇到這種事情一定都會緊張，心情也會有波動，不過經過彼此溝通之後，已經落幕，彼此理解。

衛生局表示，依據10月17日事件前後兩函文說明，當日經林智鴻議員轉達意旨，審酌其是基於朋友間互動，酌情撤回故撤回前函，本案早已結案、誤會澄清釋疑無後續發展。

另所稱衛生局請託掛號或病房情事，是為受理並反映民眾陳情，「市立醫院」合規合情便民協處。

居中協調的議員林智鴻表示，看了衛生局發函內容確實覺得不太妥當，基於2點原因，他決定協助了解進行溝通，第一，市府跟委託的醫療院所是緊密的合作關係，中間如果有產生誤會應該逐步化解；第二，他認為公文對於言論自由這一環有點疑慮，所以協助協調。

林智鴻說，他當天晚上有讓雙方透過Line直接進行對話，過程約20分鐘左右，雙方直接溝通，才不會中間有轉傳造成誤解，溝通之後，衛生局理解處理方式要重新調整，所以事後才重新做裁處措施。

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