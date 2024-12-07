民眾黨號召3000人上街遊行反霸凌護勞權　陳佩琪也現身

▲民眾黨舉辦反霸凌遊行。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部一名吳姓公務員因遭霸凌輕生引發各界怒火，民眾黨今（7日）舉行「反霸凌、護勞權」大遊行，號召民眾從勞動部出發走向凱達格蘭大道，最後將向賴政府傳遞「陳情書」表達心聲。民眾黨稍早表示，本日活動有3000人與會，包括立委、議員及黨公職皆出席此次活動；而當隊伍走到半程時，柯文哲妻子陳佩琪也現身在路口處揮手，隨後也加入遊行隊伍行列。

民眾黨此次舉辦「反霸凌、護勞權」遊行，提出三大訴求，提出「反霸凌立專法、支持警消設立工會、吹哨者保護法立法」三項訴求。邀請民眾一起從勞動部出發走到總統府，一起寫下陳情書，並且在總統府前投進「功德箱」，把勞工的心聲送進總統府。

立委黃國昌致詞時說，勞動部只是活動起點，在這邊是要讓勞動部的高官聽到所有勞工朋友、公務人員怒吼；但他提到，勞動部包括新任部長洪申翰，作不了主，真正在做決定的，是在凱道的賴清德，「拜託大家跟我們一起走到總統府終點，把心聲清楚送到總統府，讓賴清德聽到！」

立委張啓楷致詞時說，勞動部發生霸凌事件後已1個月，行政院長卓榮泰、總統賴清德都保證，一個禮拜要把所有霸凌查清楚，但卻沒有。而自己在質詢勞動部長洪申翰時，提出要改革、支持吹哨者保護法，洪居然不敢表態、說要等到下會期，「民眾黨不想等了，下禮拜就要提出職場反霸凌專法！」

立委林國成則表示，民進黨自2016年開始執政，就騙勞工有「六大保證、六大改革」，但如今執政要9年了全部沒做。他還提醒洪申翰，做立委時有連署「勞工保險條例修正草案」，要他現在做了部長不要退簽。

▲民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪現身民眾黨舉辦的反霸凌遊行。（圖／記者陳家祥攝）