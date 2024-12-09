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獨／北市夫妻街頭遇襲！加籍男借打火機遭拒　鐵拳瘋狂輸出互告

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區8日發生一起攻擊事件，一對夫妻騎車停等紅燈時，突遭1名加拿大籍男子上前借打火機，夫妻婉拒後，外籍男子竟惱羞成怒，比出不雅手勢並以言語嗆聲，雙方隨即爆發口角在街頭扭打成一團，警方到場後將3人帶回。士林地檢署今下午複訊後，李女、陳男被依傷害罪無保請回；外籍男子則限制出境、出海。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲北市北投區一對夫妻因身上沒有打火機可以借給加拿大籍男子，想不到慘遭對方辱罵毆打。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，8日晚間6時許，陳姓夫妻騎機車於承德路6段停等紅燈，身穿黑衣的加拿大籍男子上前以英文詢問是否有打火機，但夫妻倆表示沒有，孰料他情緒失控，不僅辱罵「bitch」、「f***」等不雅字眼，還比出中指挑釁，陳男正當覺得莫名其妙，外籍男卻突出拳攻擊，雙方隨即在路邊扭打成一團。

然而，姓氏為「Graham」外籍男子疑酒後行為失控，不僅揮拳毆打，還將陳男的機車踹倒，導致後座李女驚恐尖叫並受輕傷，所幸有路人見狀上前協助，並撥打110報警，警方到場後，迅速控制局面，將3人依現行犯帶回派出所。

北投警分局指出，涉案外籍男子疑似酒後失控，與夫妻因言語衝突進而動手，雙方皆有動手，故依傷害罪準現行犯予以逮捕後，全案依傷害罪移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲加拿大籍男子借打火機遭拒竟出手打人。（圖／記者黃宥寧攝）

今（9）日下午，陳姓男子接受媒體訪問時，餘悸猶存說，他與妻子僅是外出用餐返家途中，未料遭遇無端攻擊，事後自己嘴部瘀青、流血，妻子身上也有多處擦傷，他坦言，「我怕不曉得哪一天他就突然辦了簽證離境，更希望自己是最後一個被打的台灣人」所以決定提告，也防對方離境。

檢方晚間複訊完畢，考量該外籍男子有潛逃疑慮，依傷害罪諭知限制出境、出海；陳姓男子與李姓妻子則無保請回，不過，該外籍男也對夫妻提告傷害，雙方責任將由司法機關進一步調查評斷。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲加拿大籍男子持觀光簽到台灣旅遊。（圖／民眾提供）

《東森新媒體ETtoday》記者見到外籍男子，表明身份以英文詢問該名外籍男子打架原因，他激動地說：「Whatever she told the police, I have no idea. She's trying to make it seem like I started everything. Of course, someone like her would say that kind of bullshit. It's total nonsense! Are you asking if I'm okay? No, I'm not okay at all! I got stitches on my forehead, lumps all over my head, and my arms are hurt too. I got double-teamed by some bastard and his damn prostitute wife。」

中譯：我不知道她跟警察說了什麼，她就是想讓事情看起來像是我先挑起的，像她這樣的人，當然會說這種胡扯，這完全是胡說八道，你問我還好嗎？我一點都不好，我的額頭縫了針，頭上到處都是腫塊，手臂也受了傷，我是被一個混蛋和他那個該死的妓X老婆聯手對付的。

對此，北投分局呼籲，飲酒請適量，切勿因一時衝動觸法，民眾若發現不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。

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