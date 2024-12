獨／北市夫妻街頭遇襲！加籍男借打火機遭拒　鐵拳瘋狂輸出互告

記者黃宥寧/台北報導

北市北投區8日發生一起攻擊事件,一對夫妻騎車停等紅燈時,突遭1名加拿大籍男子上前借打火機,夫妻婉拒後,外籍男子竟惱羞成怒,比出不雅手勢並以言語嗆聲,雙方隨即爆發口角在街頭扭打成一團,警方到場後將3人帶回。士林地檢署今下午複訊後,李女、陳男被依傷害罪無保請回;外籍男子則限制出境、出海。

▲北市北投區一對夫妻因身上沒有打火機可以借給加拿大籍男子,想不到慘遭對方辱罵毆打。(圖/記者黃宥寧攝)

據了解,8日晚間6時許,陳姓夫妻騎機車於承德路6段停等紅燈,身穿黑衣的加拿大籍男子上前以英文詢問是否有打火機,但夫妻倆表示沒有,孰料他情緒失控,不僅辱罵「bitch」、「f***」等不雅字眼,還比出中指挑釁,陳男正當覺得莫名其妙,外籍男卻突出拳攻擊,雙方隨即在路邊扭打成一團。

然而,姓氏為「Graham」外籍男子疑酒後行為失控,不僅揮拳毆打,還將陳男的機車踹倒,導致後座李女驚恐尖叫並受輕傷,所幸有路人見狀上前協助,並撥打110報警,警方到場後,迅速控制局面,將3人依現行犯帶回派出所。

北投警分局指出,涉案外籍男子疑似酒後失控,與夫妻因言語衝突進而動手,雙方皆有動手,故依傷害罪準現行犯予以逮捕後,全案依傷害罪移送士林地檢署偵辦。

▲加拿大籍男子借打火機遭拒竟出手打人。(圖/記者黃宥寧攝)



今(9)日下午,陳姓男子接受媒體訪問時,餘悸猶存說,他與妻子僅是外出用餐返家途中,未料遭遇無端攻擊,事後自己嘴部瘀青、流血,妻子身上也有多處擦傷,他坦言,「我怕不曉得哪一天他就突然辦了簽證離境,更希望自己是最後一個被打的台灣人」所以決定提告,也防對方離境。

檢方晚間複訊完畢,考量該外籍男子有潛逃疑慮,依傷害罪諭知限制出境、出海;陳姓男子與李姓妻子則無保請回,不過,該外籍男也對夫妻提告傷害,雙方責任將由司法機關進一步調查評斷。

▲加拿大籍男子持觀光簽到台灣旅遊。(圖/民眾提供)

《東森新媒體ETtoday》記者見到外籍男子,表明身份以英文詢問該名外籍男子打架原因,他激動地說:「Whatever she told the police, I have no idea. She's trying to make it seem like I started everything. Of course, someone like her would say that kind of bullshit. It's total nonsense! Are you asking if I'm okay? No, I'm not okay at all! I got stitches on my forehead, lumps all over my head, and my arms are hurt too. I got double-teamed by some bastard and his damn prostitute wife。」

中譯:我不知道她跟警察說了什麼,她就是想讓事情看起來像是我先挑起的,像她這樣的人,當然會說這種胡扯,這完全是胡說八道,你問我還好嗎?我一點都不好,我的額頭縫了針,頭上到處都是腫塊,手臂也受了傷,我是被一個混蛋和他那個該死的妓X老婆聯手對付的。

對此,北投分局呼籲,飲酒請適量,切勿因一時衝動觸法,民眾若發現不法情事,請撥打110報案專線,警方將立即派員到場處理。