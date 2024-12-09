溪州芭樂大盜抓到了！「後車廂裝滿滿」狂偷　女賊瞎扯「尿尿」

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪州鄉日前出現芭樂大盜，成功派出所接獲報案，1名年約60多歲女子疑似開車到芭樂園，帶著桶子，偷摸進隔壁芭樂園盜採，再將一桶桶倒進後車廂遭警方依現行犯逮捕，未料今天果園內成熟芭樂又遭盜採一空，讓果農超無奈，只好將圖片發上網路，讓大家知道年關將近要留意宵小。

▲女子後車箱內滿滿都是芭樂。（圖／民眾提供）

芭樂最好吃的季節，就是在每年在中秋節過後到隔年2月春天，不僅甜脆、果肉多又多汁，價格也跟著水漲船高，果農說「現在自產自銷價格一台斤約50-60元」，遭竊的果農看著滿園有一半遭盜採一空，付出的心血都成空了，相當不捨。

▲彰化溪州出現芭樂大盜。（圖／民眾提供）

果農無奈的說「真的沒辦法避免被偷，也不知道如何求償」，12月3日到芭樂田，剛好遇到該名女子從芭樂田走上來，立刻詢問她「妳在幹嘛」，一開始她支支吾吾的說「在上廁所」、之後他又看到芭樂樹叢內有裝滿芭樂的桶子，她這才承認有下去偷採，一看她的後車箱整個都塞滿芭樂，保守估計也有3、400斤，遭偷當天才噴藥，他深怕遭拿去賣掉，吃到的人萬一危及生命安全該怎麼辦。

▲芭樂園內遭盜採，田內四處可見掉落的芭樂。（圖／民眾提供）

北斗分局初步調查表示，今（9）日彭姓芭樂果農在「我是北斗人」社群PO文請大家注意，於12月3日13時30分在其彰化縣溪州鄉芭樂園發現竊嫌，立即撥打110報案，成功所警員接獲報案後，到場後經被害人當場指認女竊嫌、芭樂一桶約3.8公斤，依竊盜現行犯帶回，警詢後依竊盜罪嫌移送。