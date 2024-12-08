2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

▲2025台中十大伴手禮出爐，共有8家食品組以及2家文創組獲選。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「2025台中市十大伴手禮」得獎名單今(8)日出爐，除了十大伴手禮之外，也從近300家店家中，選出130家獲得「好禮標章」。副市長鄭照新出席頒獎典禮時表示，品牌都兼具特色與創意，市府將大力推廣，將這些「台中之光」行銷至海內外，市府和業者一起拚經濟，朝向「富市台中、新好生活」目標邁進。

台中市十大伴手禮今日頒發35個獎項，包含首獎、金口碑獎、評審團大獎、特賞好禮獎及農特產精品獎，獎項涵蓋食品類、非食品文創類，除了老字號的傳統糕餅品牌，今年看到許多在網路上聲量非常高的甜點店來參賽；除此之外，還有米其林必比登餐廳、知名飯店以及社福團體加入競爭行列，平常想購買這些店家的商品都要大排長龍、預購要等上好幾個月。

▲2025台中十大伴手禮活動，這次也選出130家品牌獲得「好禮標章」，網路熱銷的王卿烏魚子首次參加就入選。（圖／記者游瓊華攝）

鄭照新表示，市府積極推廣「慶典經濟」，隨著聖誕佳節、跨年檔期將到來，歲末年終送禮旺季，市府透過舉辦十大伴手禮、購物節等大型活動相輔相成，為臺中創造巨大商機，台中購物節累計登錄金額至今已突破233億，相信店家都能感受到民生經濟復甦、民眾消費力增加、年底訂單滿滿。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮兩日活動吸引上萬人次民眾參觀消費，宛如年貨大街盛況，為業者帶來大量曝光及實際的銷售額，且參與票選活動全程免費，獲獎後也能獲得大量市府的行銷機會，許多店家受惠後「好康逗相報」，因此近年參賽家數突飛猛進，演變為全台最競爭的伴手禮獎項。

黃于珊指出，恭喜得獎店家過關斬將、突破重圍，這屆首獎食品組8家分別為Creammm.t、鴻鼎菓子、水母吃乳酪、獻iminding、岩漿漢方麻辣火鍋、MIMIAN瞇瞇眼全生乳波士頓派、微笑天使烘焙坊、秋菓草莓大福，以及非食品文創類2家莃蘿蕥調香所、沃茲香氛WHERTZ；金口碑獎組競爭激烈，由16家歷屆首獎店家競逐6個獎額，分別為蒙恩聽障烘焙坊、青鳥旅行、陳允寶泉、旅禾烘焙、實心蛋捲、歐客佬精品咖啡。

工策會說明，因這屆競爭激烈，特賞好禮獎增額錄取總共11家獲獎，分別為星野製菓、阿鏡師手路菜、法布甜、Merry Young 快樂襪、sNug給足呵護、鴨片館、28烘焙屋、希望綠豆湯、晴天菓子、犁茶品記、拾個月蛋糕餅乾禮物專門店。農特產精品獎2家為霧峰區農會行銷部、好樂農莊；評審團大獎6家分別為阿鏡師手路菜、莃蘿蕥調香所、星享道酒店、厚禮樹精緻藝術禮品、星野製菓、松鶴農產品酒莊。