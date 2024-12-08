台中「擊速棒球學院」今開幕　提供先進設備幫助球員訓練

▲太平區「急速棒球學院」今天開幕，何欣純等太平區民代與會參加。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市太平區「擊速棒球學院」今天（8日）盛大開幕，恰逢世界12強棒球賽台灣勇奪冠軍熱潮，棒球學院一開幕就吸引許多民眾入場參觀，台中市立委何欣純也到場參與開球儀式，熱鬧非常。營運長唐枋佑表示，學院採用與職棒同等級的訓練器材，及高速攝影分析系統、美國訓練器材以及數據分析系統，讓學生享受專業的運動科學教學。

據查，極速棒球學院占地170坪，設置8米高的防護網，還有職業球場等級的照明，整個教學場地耗資近千萬。此外，唐枋佑自豪地表示，學院內草皮是他與執行長王延吉，多次前往苗栗廠商精心挑選，最後選出與台北市棒球場相同編織法的草皮，為讓學員有良好體驗，也算是下了重本。

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▲「擊速棒球學院」營運長唐枋佑（右）、執行長王延吉（左）。（圖／記者白珈陽攝）



唐枋佑說，教學場地後方的健身房，使用與職棒球團同等級的訓練器材；場地內的投手丘設置4支高速攝影機，紀錄球員姿勢，幫助教練、選手判斷動作細節，還有測速槍、雷達，偵測選手投球、打擊的數據，讓球員有更明確的目標能精進執行。

▲▼場內採用8米防護網及高科技設備，幫助球員改善投打姿勢。（圖／記者白珈陽攝）



此外，學院也聘請了最專業的教練團，包括前職棒球員范玉禹、賴明杰、劉家誠、李心濬等，唐枋佑說，只要是學員，不管是職業選手、小選手或業餘球員，都能讓這些專業團隊給予最正確、最新的運動科學教學。

王延吉表示，我們不僅提供先進的設備跟優質教育團隊，也致力營造充滿歡樂與成長的學習環境，未來希望棒球學院能與更多學校、社區及棒球界的好友一起合作，共同推廣這項美好的運動，台中一定能成為棒球人才的搖籃。

極速棒球學院於今日下午2時許舉行開幕典禮，立委何欣純、議員蔡耀頡、台中市府運動局長游志祥都與會參加，一起進行開球儀式。

▲台中市立委何欣純、議員蔡耀頡、台中市府運動局長游志祥進行開球儀式。（圖／記者白珈陽攝）



何欣純說，最近12強台灣奪得冠軍之後，國人對於棒球的熱情完全激發，不分你我，讓大家覺得無比的榮耀，這份榮耀大家與有榮焉。她也說，謝謝很多人的支持、投資這個場地，這場地能帶來專業、科學的訓練，相信能夠培養更多棒球人才。